Рашисти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, 4 постраждалих

Російські війська вдарили по Маломихайлівській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти вдарили по громаді КАБами, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік.

Ще 4 особи постраждали. Пошкоджено приватні будинки.

