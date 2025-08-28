Рашисти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, 4 постраждалих
Російські війська вдарили по Маломихайлівській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти вдарили по громаді КАБами, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік.
Ще 4 особи постраждали. Пошкоджено приватні будинки.
