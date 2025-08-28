УКР
Рашисти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, 4 постраждалих

Удар КАБами по Дніпропетровщині 28 серпня. Загинув чоловік

Російські війська вдарили по Маломихайлівській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти вдарили по громаді КАБами, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік.

Ще 4 особи постраждали. Пошкоджено приватні будинки.

