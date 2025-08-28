Рашисты нанесли удар КАБами по Днепропетровской области: погиб мужчина, 4 человека пострадали

Российские войска ударили по Маломихайловской громаде в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по громаде КАБами, в результате чего погиб 49-летний мужчина.

Еще 4 человека пострадали. Повреждены частные дома.

