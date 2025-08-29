Российские дроны нанесли удары по Днепру и районам области: двое погибших и пятеро пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки российских беспилотников по Днепру и громадам области погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены инфраструктура, предприятия, частные дома и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Днепре из-за атаки беспилотников пострадали два человека, обоих госпитализировали.

"Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

Также возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть.

Враг также атаковал Синельниковский район. Под ударом оказались Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады.

"Погибли два человека - мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - рассказал Лысак.

Возник пожар на территории предприятия, а также загорелись частные дома и сухая трава. Побиты и АЗС и авто.

Российский беспилотник атаковал и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.

FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

