Российские дроны нанесли удары по Днепру и районам области: двое погибших и пятеро пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки российских беспилотников по Днепру и громадам области погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены инфраструктура, предприятия, частные дома и автомобили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В Днепре из-за атаки беспилотников пострадали два человека, обоих госпитализировали.
"Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.
Также возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть.
Враг также атаковал Синельниковский район. Под ударом оказались Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады.
"Погибли два человека - мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - рассказал Лысак.
Возник пожар на территории предприятия, а также загорелись частные дома и сухая трава. Побиты и АЗС и авто.
Российский беспилотник атаковал и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.
FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.
