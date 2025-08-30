Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: Днепр и Павлоград оказались под вражескими ударами. ФОТОрепортаж
В ночь на 30 августа враг массированно атаковал Днепропетровскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем", - говорится в сообщении.
В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелось частное здание, хозяйственное сооружение. Разбита летняя кухня.
Россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и FPV-дронами. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.
Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются.
Росія всю ніч проти 30 серпня завдавала масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також шахедами. Найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро, шахеди також долетіли до заходу України та атакували Луцьк. Під ударом міг бути був Старокостянтинів на Хмельниччині.
Багато потягів через пошкодження інфраструктури запізнюються.
Шахеди долітали до Івано-Франківщини, а міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв про атаку щонайменше кількох дронів.
