Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: Днепр и Павлоград оказались под вражескими ударами. ФОТОрепортаж

В ночь на 30 августа враг массированно атаковал Днепропетровскую область.

"Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем", - говорится в сообщении.

В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелось частное здание, хозяйственное сооружение. Разбита летняя кухня.

Россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и FPV-дронами. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.

Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются.

