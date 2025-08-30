РУС
Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: Днепр и Павлоград оказались под вражескими ударами. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму упала запущенная россиянами ракета

В ночь на 30 августа враг массированно атаковал Днепропетровскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем", - говорится в сообщении.

В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелось частное здание, хозяйственное сооружение. Разбита летняя кухня.

Россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и FPV-дронами. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.

Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются.

Дніпропетровщина
Фото: Начальник ОВА Сергій Лисак
Дніпропетровщина
Фото: Начальник ОВА Сергей Лысак
Дніпропетровщина
Фото: Начальник ОВА Сергей Лысак
Дніпропетровщина
Фото: Начальник ОВА Сергей Лысак

BBC

Росія всю ніч проти 30 серпня завдавала масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також шахедами. Найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро, шахеди також долетіли до заходу України та атакували Луцьк. Під ударом міг бути був Старокостянтинів на Хмельниччині.

Багато потягів через пошкодження інфраструктури запізнюються.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:18 Ответить
Крилаті ракети атакували низку міст країни, Повітряні сили повідомляли про загрозу Черкасам, Житомиру, Хмельниччині та іншим регіонам.

Шахеди долітали до Івано-Франківщини, а міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв про атаку щонайменше кількох дронів.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:22 Ответить
Кацапи били і по місту Павлограду, спочатку шахедами, а потім балістикою та крилатими ракетами.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:44 Ответить
За язика однієї людини, яка піариться виключно для свого рейтингу ми маємо обстріли Дніпра, Запоріжжя та Павлограду. Не та одна людина робить все для перемоги України, для її рейтингу в світі, а вся Україна чомусь працює не на свій захист в повній мірі, а виключно на рейтинг однієї бородатої людини. Це мої особисті спостереження. І що нам ці обстріли, головне вчора він проїхався на автобусі і то була сенсація - всі медіа переповнені новиною і похвалою "ах, який же він потужний і незламний"..! Якось невдобно запитати: " А куди подівся лісапед? Невже вороженьки, отой Порошенко його вкрав, що білолага їздить на автобусі?".
показать весь комментарий
30.08.2025 08:50 Ответить
Це херпіду готується до чергових виборів ,
катаючись на автобусі і думає знову стати преЗедентом
Готуйся зраднику до терміну 😡
показать весь комментарий
30.08.2025 11:44 Ответить
 
 