Зеленский о ночном обстреле РФ: Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия
Россия выпустила почти 550 дронов и ракет по Запорожской области и еще 14 регионам Украины. Время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и детей. Опять обычный жилой дом. Также ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах", - говорится в сообщении.
От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области. Много было пожаров, преимущественно пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия. Почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против обычной жизни.
"Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии - это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы - банковские и энергетические.
"Эта война не прекратится от политических заявлений - нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - резюмировал президент Украины.
Для того, щоб не було таких нічних обстрілів потрібно було в першу чергу нашому Верховному перевести економіку на військові рейки, всі гроші, які є в бюджеті першочергово направити на ЗСУ, а не на ОП, на прокурорів і мародерні проекти свого оточення. Не красти на фортифікаціях і на армії та виводити гроші в крипту та офшори для покупки європейських банків, а налагодити випуск своїх систем ППО, ракет та привести до розумного закон про мобілізацію. Насамперед має бути створений Уряд порятунку України, до якого мають увійти всі спеціалісти від всіх політичних сил, а не слуги і їх брати риги, які довели свою ефективність виключно в мародерстві і крадіжках.
Gheorghe Bandu
Міндич, співвласник 95 Кварталу,виявився найбільшим постачальником Міноборони!
Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025році за державними контрактами!
Вчіться, лошари, продавати повітря!
можливо вона була єдина, я хз скільки їх Турчинов встиг побудувати до згортання ракетної програми зебуїнами.
от така ***** малята.
А зелений фламінго ,маючи наснагу, буде з екранів лохомарафона буде "вєщать" Про потужну потужність у потужному.... стільки на скільки ваші мізки потужно засрані ....