Новости Массированный ракетный обстрел
1 275 36

Зеленский о ночном обстреле РФ: Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия

Удар по Запорожью

Россия выпустила почти 550 дронов и ракет по Запорожской области и еще 14 регионам Украины. Время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и детей. Опять обычный жилой дом. Также ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах", - говорится в сообщении.

От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области. Много было пожаров, преимущественно пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия. Почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против обычной жизни.

"Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии - это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы - банковские и энергетические.

"Эта война не прекратится от политических заявлений - нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - резюмировал президент Украины.

Автор: 

Запорожье (2742) Зеленский Владимир (21767) обстрел (29254) Запорожская область (3471) Запорожский район (226)
Топ комментарии
+14
Хто десь щось повинен діяти!!! Всі, окрім потужной Бубочкі. Потужна Бубочка ніхрена не робить, більш того, він і не знає, що робити.
30.08.2025 10:01 Ответить
+6
Хтось може там стукнути по башці Голобородька і виправити написане, в нас немає Дніпровської області, а до цього часу ця область називається Дніпропетровська. Читаю коментарі і дехто ображається, що президент Трамп грає в гольф і чекає, що воно якось само вирішиться. Я хочу щоб Трамп як Байден був на боці України, але коментатори мають запам'ятати, що Тпамп не президент України. Добре, що він хоч не постачає зброю на росію, а дає можливість європейцям купувати нам. Краще запитайте у Голобородька куди він подів 350 мільярдів доларів США американської допомоги і згаяв час, бо кацапи перевели свою економіку на військові рейки, наростили випуск різноманітних дронів, крилатих і балістичних ракет.
Для того, щоб не було таких нічних обстрілів потрібно було в першу чергу нашому Верховному перевести економіку на військові рейки, всі гроші, які є в бюджеті першочергово направити на ЗСУ, а не на ОП, на прокурорів і мародерні проекти свого оточення. Не красти на фортифікаціях і на армії та виводити гроші в крипту та офшори для покупки європейських банків, а налагодити випуск своїх систем ППО, ракет та привести до розумного закон про мобілізацію. Насамперед має бути створений Уряд порятунку України, до якого мають увійти всі спеціалісти від всіх політичних сил, а не слуги і їх брати риги, які довели свою ефективність виключно в мародерстві і крадіжках.
30.08.2025 10:23 Ответить
+5
небуде ніяких дій, трампло грає в гольф, і чекає коли воно само якось вирішиться, європейці жують соплі і про себе моляться, слава богу москалі застряли в Україні, хай і надалі варяться в крові українців
30.08.2025 10:06 Ответить
А це його такий план ваЗелинового з 2019 року - я все роблю для України але мені ніхто не допомагає, хоча повинні!!!! це робити. Тому -я не винуватий.
30.08.2025 10:20 Ответить
а звідки він щось може знати? його не вчили як керувати країною, а тим більше як вести війну, ба навіть дипломатичну місію. звичайний невіглас із серії "кожна кухарка може керувати державою"
30.08.2025 11:05 Ответить
Трамп вже сказав, щоб зупинити війну потрібні територіальні поступки, нема поступок він умиває руки війна продовжується доки пуйло захоче... США зробили все що змогли воювати з РФ вони не будуть, ЄС також не буде... Вова що далі?
30.08.2025 10:06 Ответить
Ей, ви там на Заході! Якого хрена ви нічого не робите?
30.08.2025 10:08 Ответить
Надіятись президент повинен на армію а не на дядю
30.08.2025 10:08 Ответить
Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії - Реальні дії- Західні санкції проти "зелених"
30.08.2025 10:09 Ответить
таке у охриплого Наполеона не на часі....
30.08.2025 10:18 Ответить
Окрім активізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних впливів, слід посилити внутрішньобезпековий чинник, зокрема, впорядкування дисциплінарної роботи, спрямованої на ліквідацію такого ганебного явища як ухилянство і дезертирство. Без наведення порядку з цього питання зменшується ефективність усіх інших оборонних ініціатив.
30.08.2025 10:14 Ответить
А мародерство бізнес-партнерів Зеленського міндічів, які дерибанять гроші, які мали б працювати на оборону України, не треба припиняти?
30.08.2025 10:31 Ответить
Усі підозрювані у зазначених злочинах мають бути усунуті з посад і притягнені до відповідальності. Це найважливіше серед інших питання нацбезпеки.
30.08.2025 10:41 Ответить
Так ось шо зменьшуе єфективність боротьби з такими ганебними явищами, як відкати і тотальна корупція!
30.08.2025 10:48 Ответить
Яка зустріч "лідерів" ти про що ? невже проросійський клоун може переконати кривавого терориста про щось ,окрім капітуляції України ?
30.08.2025 10:15 Ответить
Звір не піддається переконанню. Кровожерливого упиря треба лише знищувати усім світом.
30.08.2025 10:18 Ответить
Хрипунець майстерно робить вигляд,що він іншопланетянин з літаючої тарілки...Він жде реальної відповіді Заходу,про дії Хрипунця,навіть,не йдеться...Нехай армади Фламінг,Пекл.Мац,Рут,Нептунів (довгих і не дуже),Сарматів.Сапсанів,Громів,Паляниць,Вільх.......і далі безтурботно стоять в ангарах...Чи їх там всього по 1 макету?
30.08.2025 10:17 Ответить
Ти хоч розумієш що пишеш трампеня-які міллярди чудо?Сам я вована не люблю але аби щось перднути то не пиши
30.08.2025 11:19 Ответить
А самі мохнорилі й надалі будуть грабувати українців і "освоювати" кошти, за які мала б створюватись зброя для захисту від рашистів.

Gheorghe Bandu

Міндич, співвласник 95 Кварталу,виявився найбільшим постачальником Міноборони!

Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025році за державними контрактами!

Вчіться, лошари, продавати повітря!
30.08.2025 10:26 Ответить
Нептуни, фламінго, мільйон дронів .....де????
30.08.2025 10:29 Ответить
У надійному місці, в голові найвеличнішого. Він працює, команда не встигає готувати промови і відосики
30.08.2025 10:45 Ответить
на тижні кацапи виклали відео з безпілотника як накривають в полі іскандером пускову нептуна....
можливо вона була єдина, я хз скільки їх Турчинов встиг побудувати до згортання ракетної програми зебуїнами.
от така ***** малята.
30.08.2025 11:50 Ответить
Не підбереш слів до "найкращого"... в світі балабола.Де масовість застосування наших виробів,на фоні яких ти красувався,записуючи черговий відосик?Гундосив що буде відповідь,буде помста,зеркальною.І що,черговий пустобрех,?
30.08.2025 10:30 Ответить
Не можеш закінчити війну - йди не куй.
30.08.2025 10:35 Ответить
us killed ben laden and why is not killing *****?
30.08.2025 10:42 Ответить
а шо - для ЗЕ якась новина в тому, що пуйлу на$рати на всілякі домовленості? і що в нього одна мета "цели сво будут достигнути" - і засоби любі буде використовувати. йому успішно помагає і ОПа і рада і окремі індивіди. а чому б взагалі усім не дозволити виїжджати з України, а не тільки тим що до 24-х років?
30.08.2025 10:55 Ответить
3.14 здіти не ракети вироблять, де гроші "вава"???
30.08.2025 10:59 Ответить
"Мудрий нарід" ще не второпав , що цій гОПкомпанії абсолютно пох... ваше життя-буття.
А зелений фламінго ,маючи наснагу, буде з екранів лохомарафона буде "вєщать" Про потужну потужність у потужному.... стільки на скільки ваші мізки потужно засрані ....
30.08.2025 11:08 Ответить
зелений брехун ти краще корупцію зупини і реально давпй гроі на дрони і ракети а не вішає лапшу людям шлемазел
30.08.2025 11:13 Ответить
В Україні не має призедента,ні уряду,є імітатори,які її грабують!
30.08.2025 11:16 Ответить
Тупорилий писк у відповідь на обстріли міст та вбивства людей...
30.08.2025 11:17 Ответить
Як зупини, а нашо я тоді її очолив???
30.08.2025 11:18 Ответить
 
 