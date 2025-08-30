РУС
Атака на Запорожье
Враг массированно атаковал Запорожье: погибла женщина, 24 человека ранены, в том числе двое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью и области. Враг применил беспилотники и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадания в жилую застройку. Пожар, который возник в результате ударов, распространяется", - отметил он.

Он добавил, что рашисты нанесли 12 ударов по Запорожью, в результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.

"На местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Другие последствия атаки устанавливаются", - добавил Федоров.

В Запорожье на некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

"Ночью враг нанес массированные удары по городу. По предварительной информации, погиб один человек, еще 6 спасли спасатели. Количество пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС Украины.

Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки.

Обновление

По состоянию на 6:30 стало известно о 16 раненых, в том числе двое детей. Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье.

"Восемь человек госпитализированы – среди них двое детей – десятилетний мальчик и 16-летняя девушка.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Федоров.

Число раненых в Запорожье увеличивается.

"Уже 22 раненых из-за ночных ударов россиян по Запорожью. Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет", - сообщил Федоров.

Впоследствии Федоров рассказал о состоянии 24 пострадавших в результате российской атаки.

"9 человек получили травмы легкой степени тяжести, 14 - средней, один человек - в тяжелом состоянии. На данный момент на обследовании в больнице находится 10 пострадавших, госпитализированы 6 человек. Спасибо медикам и всем службам, которые работали этой ночью, спасая жизнь", - говорится в сообщении.

Также вследствие вражеской атаки 25 тысяч абонентов обесточено. Федоров сообщил, что восстановительные работы уже начаты. Работают пять аварийных бригад. Завершить специалисты обещают в течение дня.

Читайте также: Россияне атаковали дронами Запорожье: повреждено здание, возник пожар на предприятии. ФОТО

Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: Иван Федоров, начальник ОВА
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

Багатьом мариться що варто лише капітулювати- і смерті припиняться, настане мир і ;життя як в ссср, де всі були рівні, всі брати, а просто в ЗАГСі, щойно одружився, давали квартиру, дачу, авто і чЛєнінську премію;.
Ні. Буде геноцид. Спочатку знищать націоналістів, потім ;какая разніца;, а під кінець і ждунів та сєпарських активістів.
Твоя россия, как бы она не называлась в данный исторический момент - Империя, Союз или Федерация, всегда действует однотипно. Сначала приходит армия с танками, пушками и самолетами, а за ней приходит НКВД с депортациями, экспроприациями и расстрельными подвалами
У совку рівності не було, партноменклатура жирувала, усі інші жили у злиднях і пошуку дефіциту, а дефіцитом було все
Щас наши Фламинго как взлетят и как ударят по всем рагистким НПЗ, кацапы спазу же завоют. Слава великому ЗЕ
Вова это без ответа не оставит. НПЗ на Кацапстане будут пылать и взлетать на воздух
Особлио в Білорусі та за Уралом.
Багатьом мариться що варто лише капітулювати- і смерті припиняться, настане мир і ;життя як в ссср, де всі були рівні, всі брати, а просто в ЗАГСі, щойно одружився, давали квартиру, дачу, авто і чЛєнінську премію;.
Ні. Буде геноцид. Спочатку знищать націоналістів, потім ;какая разніца;, а під кінець і ждунів та сєпарських активістів.
Якщо «кажется» то хрестись. Кацапи це убивці зараз, а у випадку капітуляції будуть живодерами. Подивись на замордованих українських полонених
Твоя россия, как бы она не называлась в данный исторический момент - Империя, Союз или Федерация, всегда действует однотипно. Сначала приходит армия с танками, пушками и самолетами, а за ней приходит НКВД с депортациями, экспроприациями и расстрельными подвалами
Я сказав вище буде геноцид.
У совку рівності не було, партноменклатура жирувала, усі інші жили у злиднях і пошуку дефіциту, а дефіцитом було все
Я так зрозумів пана, що мацковити клованів та КВНщиків нищити не будуть !
Що логічно, бо вони вспіють втекти на Захід к своїй нерухомості та рахункам, на які вони намародерили під час цієї війни.
рашиська орда розуміє тільки силу ,насамперед мають палати рашиські міста в тому числі москва і мають знищуватись рашиські злочинці які причетні до злочинів проти українського народу, включаючи пропаганлонів ну і нарешті знищення найкривавішого терориста путіна.
Коли знищать єлабугу? Дуже треба!
У відповідь треба терміново виділити 300 млн. гривень на ремонт готелю та ще 300 млн. гривень на ремонт палацу культури.
...а десь у безпечному бункері,в Києві,сидить хриплоголосистий Наполеон маленького зросту і з надією дивиться на Захід,маленький незадоволено говорить: чекаємо рішучих дій,а їх нема...і любовно гладить макети своїх знаменитих і грізних Фламінго,Рут,Мац,Пекол,Паляниць,Нептунів(довгих,коротких і ніяких),Сапсанів,Сарматів,Коршунів,Громів.Вільх тощо,гроші Заходу на розробку і виробництво яких вже давно тю-тю в напрямку Ізраїля,Дубаю,Кайманових островів....
Я,якось,прочитав біографію трампового переговорника по Рашці Уіткоффа,Вітькоффа,чи як його там насправді...Друзі,картина така,що українці як жертовні ягнята лише воюють і гинуть, але у війні яку спровокували яхуди, пропагували яхуди:Кедмі,Соловьев-Шапіро,Сатановскій,Вассерман Медведчук,Ротенберг,Рабіновіч; найбільше гріють руки на війні:всі названі + Бєня,Піня,Суркіси,Вітькофф,Ротенберги,Вексельберги тощо; безпосередньо окучують наші ТОТ: Табачнік тощо. І що цікаво,вони ж між собою ведуть і перемовини про припинення війни!!!!
іще ж не назвав ключових хто гріє руки і керує війною на місці: брати Міндічі,брати Шефіри,Чернишов,Наполеон Бонапарт-Зеленський з братом Йермаком ну і різна яхудодрібнота типу Резнікова тощо...
