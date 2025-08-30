Враг массированно атаковал Запорожье: погибла женщина, 24 человека ранены, в том числе двое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью и области. Враг применил беспилотники и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадания в жилую застройку. Пожар, который возник в результате ударов, распространяется", - отметил он.

Он добавил, что рашисты нанесли 12 ударов по Запорожью, в результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.

"На местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Другие последствия атаки устанавливаются", - добавил Федоров.

В Запорожье на некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

"Ночью враг нанес массированные удары по городу. По предварительной информации, погиб один человек, еще 6 спасли спасатели. Количество пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС Украины.

Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки.

Обновление

По состоянию на 6:30 стало известно о 16 раненых, в том числе двое детей. Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье.

"Восемь человек госпитализированы – среди них двое детей – десятилетний мальчик и 16-летняя девушка.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Федоров.

Число раненых в Запорожье увеличивается.

"Уже 22 раненых из-за ночных ударов россиян по Запорожью. Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет", - сообщил Федоров.

Впоследствии Федоров рассказал о состоянии 24 пострадавших в результате российской атаки.

"9 человек получили травмы легкой степени тяжести, 14 - средней, один человек - в тяжелом состоянии. На данный момент на обследовании в больнице находится 10 пострадавших, госпитализированы 6 человек. Спасибо медикам и всем службам, которые работали этой ночью, спасая жизнь", - говорится в сообщении.

Также вследствие вражеской атаки 25 тысяч абонентов обесточено. Федоров сообщил, что восстановительные работы уже начаты. Работают пять аварийных бригад. Завершить специалисты обещают в течение дня.

Фото: Иван Федоров, начальник ОВА

