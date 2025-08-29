Россияне атаковали дронами Запорожье: повреждено здание, возник пожар на предприятии. ФОТО

Поздно вечером 29 августа российские захватчики атаковали Запорожье. Вследствие вражеской атаки повреждено здание и возник пожар на одном из промышленных предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - сообщил чиновник.

Перед этим Федоров сообщал о взрывах в области на фоне атаки российских беспилотников.

