РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5142 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Запорожье
521 0

Россияне атаковали дронами Запорожье: повреждено здание, возник пожар на предприятии. ФОТО

Поздно вечером 29 августа российские захватчики атаковали Запорожье. Вследствие вражеской атаки повреждено здание и возник пожар на одном из промышленных предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

атака запорожье

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - сообщил чиновник.

Перед этим Федоров сообщал о взрывах в области на фоне атаки российских беспилотников.

Читайте также: Взрывы раздавались в Запорожье: город атакуют шахеды, работала ПВО

Автор: 

беспилотник (4156) Запорожье (2742) Запорожская область (3466) атака (494) Запорожский район (224)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 