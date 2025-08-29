УКР
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: пошкоджено будівлю, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО

Пізно вечері 29 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - повідомив посадовець.

Перед цим Федоров повідомляв про вибухи в області на тлі атаки російських безпілотників.

Читайте також: Вибухи лунали у Запоріжжі: місто атакують шахеди, працювала ППО

