Росіяни атакували дронами Запоріжжя: пошкоджено будівлю, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО
Пізно вечері 29 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - повідомив посадовець.
Перед цим Федоров повідомляв про вибухи в області на тлі атаки російських безпілотників.
