Вибухи лунали у Запоріжжі: місто атакують шахеди, працювала ППО

Пізно ввечері у неділю, 27 липня, у Запоріжжі було чутно вибухи під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 23:10.

Перед цим очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про рух ворожих ударних дронів у напрямку Запоріжжя.

"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив посадовець о 23:19.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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