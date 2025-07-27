Вибухи лунали у Запоріжжі: місто атакують шахеди, працювала ППО
Пізно ввечері у неділю, 27 липня, у Запоріжжі було чутно вибухи під час атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Запоріжжі було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 23:10.
Перед цим очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про рух ворожих ударних дронів у напрямку Запоріжжя.
"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив посадовець о 23:19.
Раніше повідомлялося, що ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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