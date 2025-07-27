Взрывы раздавались в Запорожье: город атакуют шахиды, работала ПВО

Поздно вечером в воскресенье, 27 июля, в Запорожье были слышны взрывы во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Запорожье был слышен звук взрыва, - сообщалось в 23:10.

Перед этим глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о движении вражеских ударных дронов в направлении Запорожья.

"Работает наша ПВО‼До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 23:19.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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