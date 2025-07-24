Ночью враг атаковал Запорожье и район 9 "шахедами". За сутки - почти 400 ударов по области. ФОТО

В ночь на 24 июля россияне атаковали Запорожье и район 9 беспилотниками. В течение суток оккупанты нанесли 387 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что враг атаковал дачные кооперативы. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано.

"Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, который сегодня не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - отметил Федоров.

В течение суток под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов Запорожской области. 43-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Васильевскому району

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Приморскому, Малой Токмачке и Преображенке. А также:

271 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Каменское, Гуляйполе, Орехово, Щербаки, Новоданиловку и Малую Токмачку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новоандреевку.

105 артиллерийских ударов нанесли по территории Каменского, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Чаривного, Малой Токмачки и Малиновки.

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