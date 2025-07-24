Вночі ворог атакував Запоріжжя та район 9 "шахедами". За добу - майже 400 ударів по області. ФОТО

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Запоріжжя та район 9 безпілотниками. Упродовж доби окупанти завдали 387 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог атакував дачні кооперативи. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано.

"Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - зазначив Федоров.

Протягом доби під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів Запорізької області. 43-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Василівському району

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Приморському, Малій Токмачці та Преображенці. А також:

271 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Кушугум, Нижню Хортицю, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новоандріївку.

105 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки та Малинівки.

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