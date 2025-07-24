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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Ворожі дрони атакували Миколаїв: сталися пожежі (оновлено)

шахеди атакували Миколаїв

У ніч на 24 липня російські терористи атакували Миколаїв "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.

"У місті внаслідок обстрілу зафіксовані пожежі", - йдеться в повідомленні.

Сєнкевич повідомив, що усі відповідні служби виїхали на локації для ліквідації наслідків.

Він також закликав жителів дотримуватися заходів безпеки та реагувати на сирени повітряної тривоги.

Згодом Кім повідомив, що Уночі, внаслідок російської атаки виникли пожежі складських будівель двох підприємств. Постраждалих немає.

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Автор: 

безпілотник (4582) Миколаїв (1833) Миколаївська область (2333) Миколаївський район (100)


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