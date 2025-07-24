Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

"Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. І

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на ринку Привоз, повідомили в ДСНС.

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - зазначили у ДСНС.

Також внаслідок російської атаки зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів.

Є загроза обвалу конструкцій!

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

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