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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

"Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. І

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на ринку Привоз, повідомили в ДСНС.

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - зазначили у ДСНС.

Також внаслідок російської атаки зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів.

Є загроза обвалу конструкцій!

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили



Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу

Автор: 

безпілотник (4582) Одеса (5577) Одеська область (3399) Одеський район (257)


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чергова прививка від "руського миру", спочатку було раша слово а потім раша танки
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24.07.2025 07:29 Відповісти
Падло докерувалося , ******** краiну з середини через НАБУ, в той час , коли тре максимально захищати, а хоч i Перлину, з ii Привозом. Я вже не кажу, що з його теренiв пиня знущаеться як тiльки хоче.
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24.07.2025 07:30 Відповісти
 
 