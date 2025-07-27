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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза ударных БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

  • Группа вражеских БПЛА с севера Сумщины курсом на юг.

Читайте: Обезврежено 78 БпЛА из 83, - Воздушные силы

беспилотник (4006) Воздушные силы (2546) Шахед (1336) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+7
Рашиські чорти розуміють лише силу допоки не буде горіти москва і пітер вони не зрозуміють ,вони відчули свою безкарність ,особливо після того як Трамп став загравати з воєним злочинцем терористом путіном.
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27.07.2025 18:43 Ответить
+2
BBC

Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.
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27.07.2025 18:38 Ответить
+1
А радянський союз контролювався Ротшильдами, чи Варбургами?
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27.07.2025 20:00 Ответить
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BBC

Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.
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27.07.2025 18:38 Ответить
Рашиські чорти розуміють лише силу допоки не буде горіти москва і пітер вони не зрозуміють ,вони відчули свою безкарність ,особливо після того як Трамп став загравати з воєним злочинцем терористом путіном.
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27.07.2025 18:43 Ответить
Жодна країна ********* світу не може самостійно вести війну без підтримки глобалістських угруповань. Навіть Гітлер програв осі країн, котрольованих Ротшильдами і Варбургами.
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27.07.2025 18:59 Ответить
А радянський союз контролювався Ротшильдами, чи Варбургами?
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27.07.2025 20:00 Ответить
срср контролювався Кульманами і Ватманами. Це теж достеменно відомо. Можливо ще Гольфстрімами. Але це не точно.
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27.07.2025 21:08 Ответить
На святе ти замахнувся...

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27.07.2025 21:12 Ответить
Русскіє люді очєнь умниє...ані разбєруцца...

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27.07.2025 21:15 Ответить
Тільки донати пану Чмуту, Стерненка и Пердуле зможуть їх зупинити
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27.07.2025 20:01 Ответить
Якось треба цю новину вже подавати більш патріотично ,чи що((Наприклад,..... і ми також атакуємо дронами рашку.
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27.07.2025 19:22 Ответить
такі новини у нас не виносять у інфополе. Росіяни просили, бо насєлєніє починає хвилюватись.
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27.07.2025 21:12 Ответить
 
 