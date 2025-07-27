2 824 13
Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза ударных БпЛА!
Обновление по движению БпЛА
- Группа вражеских БПЛА с севера Сумщины курсом на юг.
Топ комментарии
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий27.07.2025 18:43 Ответить Ссылка
+2 Victor Litarchuk
показать весь комментарий27.07.2025 18:38 Ответить Ссылка
+1 віктор федорович #394174
показать весь комментарий27.07.2025 20:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.