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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь.

Оновлення станом 22:13

  • БпЛА курсом на Київ
  • Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

Оновлення станом 23:02

  • Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Читайте: Знешкоджено 78 БпЛА із 83, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4607) Повітряні сили (2890) Шахед (1344) війна в Україні (5411)


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Топ коментарі
+9
Рашиські чорти розуміють лише силу допоки не буде горіти москва і пітер вони не зрозуміють ,вони відчули свою безкарність ,особливо після того як Трамп став загравати з воєним злочинцем терористом путіном.
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27.07.2025 18:43 Відповісти
+2
BBC

Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.
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27.07.2025 18:38 Відповісти
+2
А радянський союз контролювався Ротшильдами, чи Варбургами?
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27.07.2025 20:00 Відповісти
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BBC

Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.
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27.07.2025 18:38 Відповісти
і де ці "десятки тисяч" проти пари сотень шахедів? залягили десь на складах?
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27.07.2025 22:49 Відповісти
Рашиські чорти розуміють лише силу допоки не буде горіти москва і пітер вони не зрозуміють ,вони відчули свою безкарність ,особливо після того як Трамп став загравати з воєним злочинцем терористом путіном.
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27.07.2025 18:43 Відповісти
Жодна країна ********* світу не може самостійно вести війну без підтримки глобалістських угруповань. Навіть Гітлер програв осі країн, котрольованих Ротшильдами і Варбургами.
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27.07.2025 18:59 Відповісти
А радянський союз контролювався Ротшильдами, чи Варбургами?
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27.07.2025 20:00 Відповісти
срср контролювався Кульманами і Ватманами. Це теж достеменно відомо. Можливо ще Гольфстрімами. Але це не точно.
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27.07.2025 21:08 Відповісти
На святе ти замахнувся...

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27.07.2025 21:12 Відповісти
Русскіє люді очєнь умниє...ані разбєруцца...

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27.07.2025 21:15 Відповісти
Тільки донати пану Чмуту, Стерненка и Пердуле зможуть їх зупинити
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27.07.2025 20:01 Відповісти
Зупини від розкрадання цих донатів?
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27.07.2025 22:51 Відповісти
А Алоїзич хіба воював самостійно? Поцікався скікі країн до нього попросилося щоб воювати проти Ротшильдів і Варбургів! Одна Японія чого варта - США ледь не надірвалися у війні з нею на Тихоокеанському театрі!
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27.07.2025 22:54 Відповісти
Якось треба цю новину вже подавати більш патріотично ,чи що((Наприклад,..... і ми також атакуємо дронами рашку.
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27.07.2025 19:22 Відповісти
такі новини у нас не виносять у інфополе. Росіяни просили, бо насєлєніє починає хвилюватись.
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27.07.2025 21:12 Відповісти
У дєда-шахєда знову загострення
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27.07.2025 22:46 Відповісти
 
 