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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза ударних БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь.
Оновлення станом 22:13
- БпЛА курсом на Київ
- Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
Оновлення станом 23:02
- Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Топ коментарі
+9 Володимир Омельянов
показати весь коментар27.07.2025 18:43 Відповісти Посилання
+2 Victor Litarchuk
показати весь коментар27.07.2025 18:38 Відповісти Посилання
+2 віктор федорович #394174
показати весь коментар27.07.2025 20:00 Відповісти Посилання
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Германо-американська компанія Auterion до кінця року постачить Україні 33 тисячі «ударних комплектів» для керування дронами-перехватчиками за допомогою штучного інтелекту, пише Financial Times.
Голова компанії Лоренц Майер розповів газеті, що Auterion вже постачає Україні тисячі своїх комплектів, але нові поставки будуть «в 10 разів більшого масштабу».
«Ми постачали тисячі, а тепер постачаємо десятки тисяч», - додав він. Ударні комплекти складаються з мініатюрного комп'ютера з програмним забезпеченням Auterion, камери та радіостанції.
Програмне забезпечення об'єднує велику кількість дронів в одну мережу, крім того, їх неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.
Передбачається, що це дозволить ефективніше боротися з великими роями російських ударних дронів, які перевантажують українську ППО.
Новий заказ оплачений Пентагоном, повідомляє FT.