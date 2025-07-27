Знешкоджено 78 БпЛА із 83, - Повітряні сили

У ніч на 27 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 10.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.