На Київщині працює ППО: над територією області "шахеди"

Зранку 27 липня 2025 року у деяких районах Київщини досі триває повітряна тривога. Повідомляється про рух ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Зокрема, повітряна тривога досі триває у Бориспільському, Броварському, Обухівському, Білоцерківському та Фастівському районах.

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 26 липня 2025 року війська РФ запустили ударні дрони у бік України.