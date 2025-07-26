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Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Вдень 26 липня 2025 року війська РФ запустили ударні дрони у бік України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
О 16:44 повідомлялося про групу ворожих ударних БпЛА з Брянської області, РФ, - на північ Сумщини.
О 16:54 повідомлялося - група ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини - курсом на Харківщину.
Оновлення станом на 17:33
- БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на захід.
- БпЛА на південному заході Харківщини - курсом на Полтавщину.
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Евгений Онегин #545528
показати весь коментар26.07.2025 17:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
govtva
показати весь коментар26.07.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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