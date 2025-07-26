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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни запустили шахеди по Україні 26 липня

Вдень 26 липня 2025 року війська РФ запустили ударні дрони у бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

О 16:44 повідомлялося про групу ворожих ударних БпЛА з Брянської області, РФ, - на північ Сумщини.

О 16:54 повідомлялося - група ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини - курсом на Харківщину.

Також читайте: Збито 17 із 27 ракет та 183 БпЛА, - Повітряні сили

Оновлення станом на 17:33 

  • БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на захід.
  • БпЛА на південному заході Харківщини - курсом на Полтавщину.

Автор: 

безпілотник (4600) Повітряні сили (2884) Шахед (1336)


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А че так рано!?
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26.07.2025 17:14 Відповісти
Спирт наверное подвезли авиационный надо дегустацию провести..
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26.07.2025 17:20 Відповісти
 
 