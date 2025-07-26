Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы
Днем 26 июля 2025 года войска РФ запустили ударные дроны в сторону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
В 16.44 сообщалось о группе вражеских ударных БПЛА из Брянской области, РФ, - на север Сумщины.
В 16.54 сообщалось - группа вражеских ударных БПЛА на севере Донецкой области - курсом на Харьковщину.
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Евгений Онегин #545528
показать весь комментарий26.07.2025 17:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
govtva
показать весь комментарий26.07.2025 17:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Константин Карпенко #610690
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Константин Карпенко #610690
показать весь комментарий26.07.2025 17:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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