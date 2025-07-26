Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

Днем 26 июля 2025 года войска РФ запустили ударные дроны в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В 16.44 сообщалось о группе вражеских ударных БПЛА из Брянской области, РФ, - на север Сумщины.

В 16.54 сообщалось - группа вражеских ударных БПЛА на севере Донецкой области - курсом на Харьковщину.

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