В Киевской области работает ПВО: над территорией области "шахеды"
Утром 27 июля 2025 года в некоторых районах Киевщины до сих пор продолжается воздушная тревога. Сообщается о движении ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
В частности, воздушная тревога до сих пор продолжается в Бориспольском, Броварском, Обуховском, Белоцерковском и Фастовском районах.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - добавили в ОВА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 26 июля 2025 года войска РФ запустили ударные дроны в сторону Украины.
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