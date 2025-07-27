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В Киевской области работает ПВО: над территорией области "шахеды"

ПВО в Киевской области

Утром 27 июля 2025 года в некоторых районах Киевщины до сих пор продолжается воздушная тревога. Сообщается о движении ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

В частности, воздушная тревога до сих пор продолжается в Бориспольском, Броварском, Обуховском, Белоцерковском и Фастовском районах.

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"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - добавили в ОВА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 26 июля 2025 года войска РФ запустили ударные дроны в сторону Украины.

Автор: 

Киевская область (4271) ПВО (2983) Шахед (1336)


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