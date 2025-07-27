Обезврежено 78 БпЛА из 83, - Воздушные силы
В ночь на 27 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 5 БпЛА в трех местах, падение сбитых (обломки) в двух местах.
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