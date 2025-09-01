Попытки Запада втянуть Украину в НАТО вызвали войну, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в причастности к развертыванию войны в Украине.
Об этом он заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой", - отметил он, добавив, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО якобы являются одной из причин "украинского кризиса".
Также он заявил, что "переворот" в Украине якобы повлек развязывание войны, а вступление Украины в НАТО якобы представляло угрозу для России.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Путин прибыл в Китай на 4 дня, примет участие в параде с Си Цзиньпином.
Топ комментарии
Вацлав #610906
01.09.2025 07:34
Валентин Коваль #587289
01.09.2025 07:35
Олександр Іванович Паламарчук
01.09.2025 07:32
А винні у його лайні, сусіди….
Сравните:
"военный конфликт на территории Украины вызван агрессией рф и аннексией Крыма" и
"Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну".
p.s. Ребята из фсб - может хватить пытаться меня перехитрить? Я все равно умнее...
Але кацапетівки, за його схибленою "логікою", це не стосується...
Дивно і сумно але ще вистачає дурнів що вірять у цю маячню
Потрібно якось донести Трампу цю істину.
« Бреши, що завгодно, а роби своє» - це девіз плєшивого людожера.