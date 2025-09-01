Попытки Запада втянуть Украину в НАТО вызвали войну, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в причастности к развертыванию войны в Украине.

Об этом он заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой", - отметил он, добавив, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО якобы являются одной из причин "украинского кризиса".

Также он заявил, что "переворот" в Украине якобы повлек развязывание войны, а вступление Украины в НАТО якобы представляло угрозу для России.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Путин прибыл в Китай на 4 дня, примет участие в параде с Си Цзиньпином.