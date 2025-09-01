РУС
Попытки Запада втянуть Украину в НАТО вызвали войну, - Путин

Путин о встрече на Аляске

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в причастности к развертыванию войны в Украине.

Об этом он заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой", - отметил он, добавив, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО якобы являются одной из причин "украинского кризиса".

Также он заявил, что "переворот" в Украине якобы повлек развязывание войны, а вступление Украины в НАТО якобы представляло угрозу для России.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Путин прибыл в Китай на 4 дня, примет участие в параде с Си Цзиньпином.

+38
А фінів і шведів втянули в НАТО але чомусь ***** відсмоктав та облизався...
01.09.2025 07:34
+34
Шо ти гониш? - вступ Фінляндії в НАТО чого не втягнув тебе в війну? - вона ж теж була в російській імперії
01.09.2025 07:35
+25
дебіл ***** ти.
01.09.2025 07:32
дебіл ***** ти.
01.09.2025 07:32
Прутень, як завжди у своєму житті, танцював, танцював, та й всрався!!!
А винні у його лайні, сусіди….
01.09.2025 08:20
А фінів і шведів втянули в НАТО але чомусь ***** відсмоктав та облизався...
01.09.2025 07:34
Шо ти гониш? - вступ Фінляндії в НАТО чого не втягнув тебе в війну? - вона ж теж була в російській імперії
01.09.2025 07:35
В унісон з трампом. путіним і трампом керують одні і ті ж люди
01.09.2025 07:36
Це ***** Трампону ************* й безперервно товче,згідно кгбіської методички : коли неправду безперервно повторювати....
01.09.2025 07:45
Не люди, а чорти ними керують.
01.09.2025 09:31
"Для того, чтобы скрыть истинную причину чего-либо нужно перекрыть ее другой, выдуманной причиной. Важно, чтобы она выглядела правдоподобной и соответствовала ситуации".
Сравните:
"военный конфликт на территории Украины вызван агрессией рф и аннексией Крыма" и
"Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну".
p.s. Ребята из фсб - может хватить пытаться меня перехитрить? Я все равно умнее...
01.09.2025 07:38
01.09.2025 09:41
Про яку війну він меле, сам же заявив що це СВО, завдання якої денацифікація і демілітаризація України!
01.09.2025 07:41
Може мова про те, що на Майдані розстрілював людей російський спецназ?
01.09.2025 08:03
"Уж виноват тьі тем, что хочется мне кушать! И в темньій лес ягненка поволок" ©
01.09.2025 07:42
Жалкий лепет оправданья.
01.09.2025 07:42
👍👍👍
01.09.2025 09:28
Війна почалася бо Сонце кожного дня біжить на Захід!!!
01.09.2025 07:43
Здохни,брехливе падло.
01.09.2025 07:43
***** і не таке мож прокукурікати. Я дивуюсь, чому він в Анкоріджі не наклав Трампону на столі.
01.09.2025 07:44
Ми не бачили
01.09.2025 08:16
Що б ти здохло! брехливе, людожерське, паскудне *****!
01.09.2025 07:44
пУ: НАТО срочно понадобились нацисты...Это мы, Россия, Четвёртый Рейх
01.09.2025 07:44
не твоє говняче діло куди нам йти !
01.09.2025 07:48
З хворої голови на здорову, чи планувала Україна вступ у НАТО в 2014 році ? ти терорист, злочинець хочеш виправдати геноцид проти українського народу ,головна причина це рашиський людиноненавистицький режим з печерним шовінізмом і імперськими замашками який ти очолюєш . Якщо ти виродку так боїшся НАТО то Швеція і Фінляндію ти сам притягнув туди вони не планували до агресії ,одного бажаю що б ти здохло в муках і вся твоя родина.
01.09.2025 07:51
У 2014 навіть і мрій про нато не було! А ти вже напало!
01.09.2025 07:52
Недарма ще Нємцов поставив йому відомий діагноз.
01.09.2025 08:24
а Швецію і Фінляндію чому не згадує
01.09.2025 07:53
Та да, в ***** з логікою як і у всіх кацапів повний анекдот "а по морді - а мені за шо?".Саме тому ти ,праведне, за рахунок України вирішило влаштувати свою безпеку?
01.09.2025 07:53
Ага, "жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої" (с)
Але кацапетівки, за його схибленою "логікою", це не стосується...
01.09.2025 08:43
Війна це мир. Рабство це воля. А ця війна почалася не то му що рашка напала...
01.09.2025 07:56
Постає резонне питання. Яке тобі,***** діло до справ в іншій країні?
01.09.2025 07:56
ТЕМНІ ЧАСИ прідрікав Джо Байден!!! Бо коли такі політики, як НЕДОУМОК трампон, ВБИВЦЯ пуйло АБСОЛЮТНО БЕЗКАРНО використовують і правду, і будь-яку інформацію, МОВ КУПЛЕНУ ЗА ГРОШІ ПОВІЮ, стає страшно не лише за майбутнє, а навіть сьогодення!!!
01.09.2025 07:58
Напад, напад. Держперевороти вас не стосуються.
01.09.2025 08:02
реально хвора людина
01.09.2025 08:07
Та там уся недокраїна хвора.
01.09.2025 08:19
Вільний вибори - це державний переворот, все по Орвеллу
01.09.2025 08:18
Яке ваше дiло переворот чи революцiя, сидiть на свох болотах рахуйте комарiв
01.09.2025 08:20
Гнида яка вже 25 років править Московією наплювавши на власну конституцію розказує про держпереворот в Україні!!! МЕРЗОТА!!!
01.09.2025 08:21
А плюс 2000 км НАТО на кордоні з 2022-го ми й не помітили. «Геостратег» хєров 🤣
01.09.2025 08:24
Бреше як по нотах. Сама брехлива тварюка у світі.
01.09.2025 08:25
не варто взагалі цитувати цього кремлівського мерзотника.
Дивно і сумно але ще вистачає дурнів що вірять у цю маячню
01.09.2025 08:37
В Україні тільки, їх мільйони
01.09.2025 09:16
Ага. Вбивстро спричинив не постріл злодія у голову, а те, що потерпілий погано думав про злодія.
01.09.2025 08:40
Короче, допоки ***** і касапи перебріхуватимуть дійсність - ніякого добровільного миру між нами не буде.
Потрібно якось донести Трампу цю істину.
01.09.2025 08:47
Майдан був спровокований саме кацапами. За кого ***** всіх тримає?
01.09.2025 08:51
Їхні політтехнологи, проплачені журнашлюхи, брехливі інформаційні вкиди, приводили до влади потрібних кремлю людей. Це і є Держпереворот.
01.09.2025 09:10
Кагебешний щур ніколи не казав правду. Брехня - це його спосіб виживання і серед своїх, і серед чужих.
« Бреши, що завгодно, а роби своє» - це девіз плєшивого людожера.
01.09.2025 08:59
настали темні часи, коли шизофренічну маячню видають за промови "великих політиків", до яких треба прислухатися...
01.09.2025 09:04
Держпереворот, звичайно. Втручаннями в вибори кремль посадив в крісло президента Януковича, Зеленського, Трампа в 2016р, Орбана, Фіцо. Ле Пен не пройшла.
01.09.2025 09:05
Типова логіка маньяка, що жертва сама винувата. А маньяка винудили обставини і його треба " понять та простить".
01.09.2025 09:09
всі злочинці так говорять.
01.09.2025 09:12
Даже, если, и переворот, то какое дело этой удмуртской свиньи до Украины?
01.09.2025 09:14
Навіщо виставляти маячню хворого на шизофренію плішиво-ботоксного ********, воно ж постійно цю маячню як мантру несе?
01.09.2025 09:17
І одна шла, і вєчєром, і в короткой юбкє. Корочє, вихода у мєня нє било.(с)
01.09.2025 09:26
****,здохнеш і на твою могилу будуть срати і сцяти.
01.09.2025 09:27
Нахабно-безсоромна хуцпа москальського фюрера
01.09.2025 09:31
 
 