Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
Путин прибыл в Китай на четыре дня на парад с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин начал четырехдневный визит в Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Во время визита Путин примет участие в параде к годовщине окончания Второй мировой войны, на который его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Также он будет присутствовать на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

В ШОС входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. На саммите ожидают более 20 иностранных лидеров. Путин проведет несколько двусторонних встреч с Си Цзиньпином, а также может обсудить вопросы с лидерами Турции, Ирана и Индии.

путин владимир (32101) Си Цзиньпин (315)
Збіговисько недолюдків, які достойні тільки одного-перебування в епіцентрі ядерного вибуху.
31.08.2025 10:03
А червоний килимок йому постелили?
31.08.2025 10:00
звичайно, ще й почесна варта була
31.08.2025 10:09
А американських піхотинців вздовж килима на коліна поставили?
31.08.2025 10:15
к хозяіну біть чєлом-расєя правінция Кітая...
31.08.2025 10:00
Злигались
31.08.2025 10:01
ворогів України збирають китайські собаки
31.08.2025 10:01
До речі Зелена істота і його скотний двір раніше казали, що Китай це стратегічний партнер України. В цих зелених покидьків куди не ткни, гній потече.
31.08.2025 10:17
Тому що все з Китаю пруть . Від голки , шльопанців і до трактора
31.08.2025 10:21
Збіговисько недолюдків, які достойні тільки одного-перебування в епіцентрі ядерного вибуху.
31.08.2025 10:03
Після реабілітації путіна трампом, той може тепер їхати куди завгодно
31.08.2025 10:04
***** прибув, чи двійник? І щоб там похоронили.
31.08.2025 10:05
Жаль що цю стару лису паскуду, *****, ніхто не пристрелив.
31.08.2025 10:10
а де трамбон? Що не приїде?
31.08.2025 10:19
Рудий може на 4 години максимум , а потім йому не цікаво . Як дитина ото . Сразу все цікаве , а потім іграшки надоїли давай нові
31.08.2025 10:23
Певно повернеться назад з китайськими "миротворцями"(
31.08.2025 10:22
За ці 4 дні потрібно максимально знищувати кацапські нпз. Щоб диміло, аж до Китаю.
31.08.2025 10:25
Вузкоглазому Си теж захотілося бути переможцем . Коли амеіканські військові долали Японію, коли савецкіє війска добивали квантуньську армію, китайці "мирно" вбивали один одного - Мао проти Чен кай Ши. А теперь з'ясувалось що кітайці перемогли ?
31.08.2025 10:25
 
 