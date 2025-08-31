Путин прибыл в Китай на четыре дня на парад с Си Цзиньпином
Российский президент Владимир Путин начал четырехдневный визит в Китай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Во время визита Путин примет участие в параде к годовщине окончания Второй мировой войны, на который его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Также он будет присутствовать на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
В ШОС входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. На саммите ожидают более 20 иностранных лидеров. Путин проведет несколько двусторонних встреч с Си Цзиньпином, а также может обсудить вопросы с лидерами Турции, Ирана и Индии.
