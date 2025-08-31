Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном
Російський президент Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Під час візиту Путін візьме участь у параді до річниці завершення Другої світової війни, на який його запросив голова КНР Сі Цзіньпін. Також він буде присутній на засіданні саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходитиме в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.
До ШОС входять Росія, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь. На саміті очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе кілька двосторонніх зустрічей із Сі Цзіньпіном, а також може обговорити питання з лідерами Туреччини, Ірану та Індії.
