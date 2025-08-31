УКР
Новини Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
2 177 26

Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном

путін,цзіньпінь

Російський президент Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Під час візиту Путін візьме участь у параді до річниці завершення Другої світової війни, на який його запросив голова КНР Сі Цзіньпін. Також він буде присутній на засіданні саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходитиме в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

До ШОС входять Росія, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь. На саміті очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе кілька двосторонніх зустрічей із Сі Цзіньпіном, а також може обговорити питання з лідерами Туреччини, Ірану та Індії.

Автор: 

Китай (4850) путін володимир (24710) Сі Цзіньпін (350)
Топ коментарі
+7
Збіговисько недолюдків, які достойні тільки одного-перебування в епіцентрі ядерного вибуху.
показати весь коментар
31.08.2025 10:03 Відповісти
+5
До речі Зелена істота і його скотний двір раніше казали, що Китай це стратегічний партнер України. В цих зелених покидьків куди не ткни, гній потече.
показати весь коментар
31.08.2025 10:17 Відповісти
+4
За ці 4 дні потрібно максимально знищувати кацапські нпз. Щоб диміло, аж до Китаю.
показати весь коментар
31.08.2025 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А червоний килимок йому постелили?
показати весь коментар
31.08.2025 10:00 Відповісти
звичайно, ще й почесна варта була
показати весь коментар
31.08.2025 10:09 Відповісти
А американських піхотинців вздовж килима на коліна поставили?
показати весь коментар
31.08.2025 10:15 Відповісти
к хозяіну біть чєлом-расєя правінция Кітая...
показати весь коментар
31.08.2025 10:00 Відповісти
Злигались
показати весь коментар
31.08.2025 10:01 Відповісти
ворогів України збирають китайські собаки
показати весь коментар
31.08.2025 10:01 Відповісти
До речі Зелена істота і його скотний двір раніше казали, що Китай це стратегічний партнер України. В цих зелених покидьків куди не ткни, гній потече.
показати весь коментар
31.08.2025 10:17 Відповісти
Тому що все з Китаю пруть . Від голки , шльопанців і до трактора
показати весь коментар
31.08.2025 10:21 Відповісти
Збіговисько недолюдків, які достойні тільки одного-перебування в епіцентрі ядерного вибуху.
показати весь коментар
31.08.2025 10:03 Відповісти
Після реабілітації путіна трампом, той може тепер їхати куди завгодно
показати весь коментар
31.08.2025 10:04 Відповісти
***** прибув, чи двійник? І щоб там похоронили.
показати весь коментар
31.08.2025 10:05 Відповісти
Жаль що цю стару лису паскуду, *****, ніхто не пристрелив.
показати весь коментар
31.08.2025 10:10 Відповісти
а де трамбон? Що не приїде?
показати весь коментар
31.08.2025 10:19 Відповісти
Рудий може на 4 години максимум , а потім йому не цікаво . Як дитина ото . Сразу все цікаве , а потім іграшки надоїли давай нові
показати весь коментар
31.08.2025 10:23 Відповісти
Певно повернеться назад з китайськими "миротворцями"(
показати весь коментар
31.08.2025 10:22 Відповісти
За ці 4 дні потрібно максимально знищувати кацапські нпз. Щоб диміло, аж до Китаю.
показати весь коментар
31.08.2025 10:25 Відповісти
Вузкоглазому Си теж захотілося бути переможцем . Коли амеіканські військові долали Японію, коли савецкіє війска добивали квантуньську армію, китайці "мирно" вбивали один одного - Мао проти Чен кай Ши. А теперь з'ясувалось що кітайці перемогли ?
показати весь коментар
31.08.2025 10:25 Відповісти
Вирішили разом посміятися над черговим "дедлайном" Трампа
показати весь коментар
31.08.2025 10:28 Відповісти
Щоби ху@ло звідти і не повернулося живим , так як в дорозі
всяке буває 😡
показати весь коментар
31.08.2025 10:35 Відповісти
Блаб гарна новина якби пиня здох а те що воно до хазяїна поїхало на доповідь це не цікаво получе за те що спочатку до трампа поїхало без дозволу
показати весь коментар
31.08.2025 10:36 Відповісти
отой парад буде, що, в Шанхаї? не в столиці?
показати весь коментар
31.08.2025 10:46 Відповісти
Вызвали шестёрку китайскую вот и прибыл быть холуём для ***** это его самое комфортное состояние...
показати весь коментар
31.08.2025 11:00 Відповісти
І не буде там нікого, хто б їм в очка позаглядав і пошукав там миру?
показати весь коментар
31.08.2025 11:08 Відповісти
Два ублюдошних виродка нагинають увесь світ. А всм *****.
показати весь коментар
31.08.2025 11:13 Відповісти
Два нацики за підтримки рудого пса присвоюють собі перемогу над нацизмом та обговорять зони окупації України кацапами та китайозами. Але хер вони вгадали!
показати весь коментар
31.08.2025 11:18 Відповісти
А что, китайцы в 2МВ тоже всех победили? Уж как им японцы тогда киздюлей ввалили...
показати весь коментар
31.08.2025 11:53 Відповісти
 
 