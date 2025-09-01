Путін про війну в Україні: її спричинив "не напад РФ, а держпереворот" та спроби Заходу втягнути Україну в НАТО (оновлено)

Російський диктатор Володимир Путін вкотре звинуватив Захід у причетності до розгортання війни в Україні.

Про це він заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Росія у питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", - зазначив він, додавши, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО нібито є однією з причин "української кризи".

Також він заявив, що "переворот" в Україні начебто спричинив розв'язання війни, а вступ України до НАТО нібито становив загрозу для Росії.

"Криза ( так РФ називає війну в Україні. - Ред.) виникла не в результаті нападу РФ на Україну, а в результаті державного перевороту, який був підтриманий та спровокований Заходом", - запевнив Путін.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном.