Путін про війну в Україні: її спричинив "не напад РФ, а держпереворот" та спроби Заходу втягнути Україну в НАТО (оновлено)
Російський диктатор Володимир Путін вкотре звинуватив Захід у причетності до розгортання війни в Україні.
Про це він заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Росія у питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", - зазначив він, додавши, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО нібито є однією з причин "української кризи".
Також він заявив, що "переворот" в Україні начебто спричинив розв'язання війни, а вступ України до НАТО нібито становив загрозу для Росії.
"Криза ( так РФ називає війну в Україні. - Ред.) виникла не в результаті нападу РФ на Україну, а в результаті державного перевороту, який був підтриманий та спровокований Заходом", - запевнив Путін.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном.
А винні у його лайні, сусіди….
Сравните:
"военный конфликт на территории Украины вызван агрессией рф и аннексией Крыма" и
"Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну".
p.s. Ребята из фсб - может хватить пытаться меня перехитрить? Я все равно умнее...
Але кацапетівки, за його схибленою "логікою", це не стосується...
Дивно і сумно але ще вистачає дурнів що вірять у цю маячню
Потрібно якось донести Трампу цю істину.
« Бреши, що завгодно, а роби своє» - це девіз плєшивого людожера.
Цинічне кадебешне падло.
2)Яке діло недоношеному байстрюку,куди йде Україна?