УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини
6 640 60

Путін про війну в Україні: її спричинив "не напад РФ, а держпереворот" та спроби Заходу втягнути Україну в НАТО (оновлено)

Путін про зустріч на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін вкотре звинуватив Захід у причетності до розгортання війни в Україні.

Про це він заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Росія у питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", - зазначив він, додавши, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО нібито є однією з причин "української кризи".

Також він заявив, що "переворот" в Україні начебто спричинив розв'язання війни, а вступ України до НАТО нібито становив загрозу для Росії.

"Криза ( так РФ називає війну в Україні. - Ред.) виникла не в результаті нападу РФ на Україну, а в результаті державного перевороту, який був підтриманий та спровокований Заходом", - запевнив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї відбудеться зустріч Путіна та Фіцо

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном.

Автор: 

путін володимир (24716) членство в НАТО (1766)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
А фінів і шведів втянули в НАТО але чомусь ***** відсмоктав та облизався...
показати весь коментар
01.09.2025 07:34 Відповісти
+35
Шо ти гониш? - вступ Фінляндії в НАТО чого не втягнув тебе в війну? - вона ж теж була в російській імперії
показати весь коментар
01.09.2025 07:35 Відповісти
+26
дебіл ***** ти.
показати весь коментар
01.09.2025 07:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дебіл ***** ти.
показати весь коментар
01.09.2025 07:32 Відповісти
Прутень, як завжди у своєму житті, танцював, танцював, та й всрався!!!
А винні у його лайні, сусіди….
показати весь коментар
01.09.2025 08:20 Відповісти
А фінів і шведів втянули в НАТО але чомусь ***** відсмоктав та облизався...
показати весь коментар
01.09.2025 07:34 Відповісти
Шо ти гониш? - вступ Фінляндії в НАТО чого не втягнув тебе в війну? - вона ж теж була в російській імперії
показати весь коментар
01.09.2025 07:35 Відповісти
В унісон з трампом. путіним і трампом керують одні і ті ж люди
показати весь коментар
01.09.2025 07:36 Відповісти
Це ***** Трампону ************* й безперервно товче,згідно кгбіської методички : коли неправду безперервно повторювати....
показати весь коментар
01.09.2025 07:45 Відповісти
Не люди, а чорти ними керують.
показати весь коментар
01.09.2025 09:31 Відповісти
"Для того, чтобы скрыть истинную причину чего-либо нужно перекрыть ее другой, выдуманной причиной. Важно, чтобы она выглядела правдоподобной и соответствовала ситуации".
Сравните:
"военный конфликт на территории Украины вызван агрессией рф и аннексией Крыма" и
"Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну".
p.s. Ребята из фсб - может хватить пытаться меня перехитрить? Я все равно умнее...
показати весь коментар
01.09.2025 07:38 Відповісти
Про яку війну він меле, сам же заявив що це СВО, завдання якої денацифікація і демілітаризація України!
показати весь коментар
01.09.2025 07:41 Відповісти
Може мова про те, що на Майдані розстрілював людей російський спецназ?
показати весь коментар
01.09.2025 08:03 Відповісти
"Уж виноват тьі тем, что хочется мне кушать! И в темньій лес ягненка поволок" ©
показати весь коментар
01.09.2025 07:42 Відповісти
Жалкий лепет оправданья.
показати весь коментар
01.09.2025 07:42 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
01.09.2025 09:28 Відповісти
Війна почалася бо Сонце кожного дня біжить на Захід!!!
показати весь коментар
01.09.2025 07:43 Відповісти
Здохни,брехливе падло.
показати весь коментар
01.09.2025 07:43 Відповісти
***** і не таке мож прокукурікати. Я дивуюсь, чому він в Анкоріджі не наклав Трампону на столі.
показати весь коментар
01.09.2025 07:44 Відповісти
Ми не бачили
показати весь коментар
01.09.2025 08:16 Відповісти
Що б ти здохло! брехливе, людожерське, паскудне *****!
показати весь коментар
01.09.2025 07:44 Відповісти
пУ: НАТО срочно понадобились нацисты...Это мы, Россия, Четвёртый Рейх
показати весь коментар
01.09.2025 07:44 Відповісти
не твоє говняче діло куди нам йти !
показати весь коментар
01.09.2025 07:48 Відповісти
З хворої голови на здорову, чи планувала Україна вступ у НАТО в 2014 році ? ти терорист, злочинець хочеш виправдати геноцид проти українського народу ,головна причина це рашиський людиноненавистицький режим з печерним шовінізмом і імперськими замашками який ти очолюєш . Якщо ти виродку так боїшся НАТО то Швеція і Фінляндію ти сам притягнув туди вони не планували до агресії ,одного бажаю що б ти здохло в муках і вся твоя родина.
показати весь коментар
01.09.2025 07:51 Відповісти
У 2014 навіть і мрій про нато не було! А ти вже напало!
показати весь коментар
01.09.2025 07:52 Відповісти
Недарма ще Нємцов поставив йому відомий діагноз.
показати весь коментар
01.09.2025 08:24 Відповісти
а Швецію і Фінляндію чому не згадує
показати весь коментар
01.09.2025 07:53 Відповісти
Та да, в ***** з логікою як і у всіх кацапів повний анекдот "а по морді - а мені за шо?".Саме тому ти ,праведне, за рахунок України вирішило влаштувати свою безпеку?
показати весь коментар
01.09.2025 07:53 Відповісти
Ага, "жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої" (с)
Але кацапетівки, за його схибленою "логікою", це не стосується...
показати весь коментар
01.09.2025 08:43 Відповісти
Війна це мир. Рабство це воля. А ця війна почалася не то му що рашка напала...
показати весь коментар
01.09.2025 07:56 Відповісти
Постає резонне питання. Яке тобі,***** діло до справ в іншій країні?
показати весь коментар
01.09.2025 07:56 Відповісти
ТЕМНІ ЧАСИ прідрікав Джо Байден!!! Бо коли такі політики, як НЕДОУМОК трампон, ВБИВЦЯ пуйло АБСОЛЮТНО БЕЗКАРНО використовують і правду, і будь-яку інформацію, МОВ КУПЛЕНУ ЗА ГРОШІ ПОВІЮ, стає страшно не лише за майбутнє, а навіть сьогодення!!!
показати весь коментар
01.09.2025 07:58 Відповісти
Напад, напад. Держперевороти вас не стосуються.
показати весь коментар
01.09.2025 08:02 Відповісти
реально хвора людина
показати весь коментар
01.09.2025 08:07 Відповісти
Та там уся недокраїна хвора.
показати весь коментар
01.09.2025 08:19 Відповісти
Вільний вибори - це державний переворот, все по Орвеллу
показати весь коментар
01.09.2025 08:18 Відповісти
Яке ваше дiло переворот чи революцiя, сидiть на свох болотах рахуйте комарiв
показати весь коментар
01.09.2025 08:20 Відповісти
Гнида яка вже 25 років править Московією наплювавши на власну конституцію розказує про держпереворот в Україні!!! МЕРЗОТА!!!
показати весь коментар
01.09.2025 08:21 Відповісти
А плюс 2000 км НАТО на кордоні з 2022-го ми й не помітили. «Геостратег» хєров 🤣
показати весь коментар
01.09.2025 08:24 Відповісти
Бреше як по нотах. Сама брехлива тварюка у світі.
показати весь коментар
01.09.2025 08:25 Відповісти
не варто взагалі цитувати цього кремлівського мерзотника.
Дивно і сумно але ще вистачає дурнів що вірять у цю маячню
показати весь коментар
01.09.2025 08:37 Відповісти
В Україні тільки, їх мільйони
показати весь коментар
01.09.2025 09:16 Відповісти
Ага. Вбивстро спричинив не постріл злодія у голову, а те, що потерпілий погано думав про злодія.
показати весь коментар
01.09.2025 08:40 Відповісти
Короче, допоки ***** і касапи перебріхуватимуть дійсність - ніякого добровільного миру між нами не буде.
Потрібно якось донести Трампу цю істину.
показати весь коментар
01.09.2025 08:47 Відповісти
Майдан був спровокований саме кацапами. За кого ***** всіх тримає?
показати весь коментар
01.09.2025 08:51 Відповісти
Їхні політтехнологи, проплачені журнашлюхи, брехливі інформаційні вкиди, приводили до влади потрібних кремлю людей. Це і є Держпереворот.
показати весь коментар
01.09.2025 09:10 Відповісти
Кагебешний щур ніколи не казав правду. Брехня - це його спосіб виживання і серед своїх, і серед чужих.
« Бреши, що завгодно, а роби своє» - це девіз плєшивого людожера.
показати весь коментар
01.09.2025 08:59 Відповісти
настали темні часи, коли шизофренічну маячню видають за промови "великих політиків", до яких треба прислухатися...
показати весь коментар
01.09.2025 09:04 Відповісти
Держпереворот, звичайно. Втручаннями в вибори кремль посадив в крісло президента Януковича, Зеленського, Трампа в 2016р, Орбана, Фіцо. Ле Пен не пройшла.
показати весь коментар
01.09.2025 09:05 Відповісти
Типова логіка маньяка, що жертва сама винувата. А маньяка винудили обставини і його треба " понять та простить".
показати весь коментар
01.09.2025 09:09 Відповісти
всі злочинці так говорять.
показати весь коментар
01.09.2025 09:12 Відповісти
Даже, если, и переворот, то какое дело этой удмуртской свиньи до Украины?
показати весь коментар
01.09.2025 09:14 Відповісти
Навіщо виставляти маячню хворого на шизофренію плішиво-ботоксного ********, воно ж постійно цю маячню як мантру несе?
показати весь коментар
01.09.2025 09:17 Відповісти
І одна шла, і вєчєром, і в короткой юбкє. Корочє, вихода у мєня нє било.(с)
показати весь коментар
01.09.2025 09:26 Відповісти
****,здохнеш і на твою могилу будуть срати і сцяти.
показати весь коментар
01.09.2025 09:27 Відповісти
Нахабно-безсоромна хуцпа москальського фюрера
показати весь коментар
01.09.2025 09:31 Відповісти
Кацап бреше, що дише.
Цинічне кадебешне падло.
показати весь коментар
01.09.2025 09:43 Відповісти
1)Держперевороту у кацапєтовці зафіксований Конституційним судом ерефії у2003 році. Вся наступна влада в цій країні-зграя,що захопила владу у неконституційний спосіб
2)Яке діло недоношеному байстрюку,куди йде Україна?
показати весь коментар
01.09.2025 10:11 Відповісти
 
 