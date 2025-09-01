РУС
Давление – единственное, к чему Путин действительно относится серьезно, – Каллас

Каллас о давлении на РФ

Единственное, к чему диктатор РФ Владимир Путин действительно относится серьезно, - это давление.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время Стратегического форума в городе Блед (Словения), передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Давление на РФ

Топ-дипломат рассказала, что сейчас Европейский Союз работает над очередным, 19-м пакетом санкций против России, а введенные ранее ограничения доказали свою эффективность.

"Давление - единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Причина, почему он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, которая поступала от США. Поэтому он на самом деле не хочет санкций. Если оценить их влияние на российскую экономику, то видно, что санкции действительно работают... (Российская. - Ред.) экономика не лучшим образом справляется",- сказала Каллас.

Читайте также: Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Дипломатические усилия Трампа

Оценивая дипломатические усилия президента США, Каллас приветствовала их, отдельно похвалив вторичные санкции против торговых партнеров России.

Однако глава дипломатии ЕС отметила, что "если бы мы все были жестче к Путину, то эта война уже закончилась бы".

"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпеливый к Путину", - заявила она.

Читайте также: Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске, - экс-советник Трампа Болтон

Нет признаков готовности РФ к миру

Каллас считает ловушкой требования Путина отдать ему территории Украины, не захваченные военным путем.

"Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться. Понимаете, это действительно не учитывает суть того, что Россия не сделала никаких уступок... пока все говорят о том, от чего Украина должна отказаться", - заявила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что не видит признаков готовности России к настоящему миру. По мнению чиновницы, Москва, наоборот, готовится к продолжению войны против Украины.

"Приближается зима, мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру (Украины. - Ред.), чтобы нанести как можно больше боли, и поэтому нам также нужно готовиться... Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия все еще хочет войны, мира не будет",- сказала Каллас.

Читайте также: Путина можно заставить к миру только силой, - Брекельманс призвал усилить давление на РФ

россия (97021) Трамп Дональд (6504) Каллас Кая (267)
Топ комментарии
+2
Не тиск, а знищення мільйонів кацапів і звільнення українських територій!
01.09.2025 18:38 Ответить
+1
На нього ше як заспокійливе діють гарні удари по рашці - більше зброї
01.09.2025 18:37 Ответить
Так, завдяки європейському тиску за останні 3 роки на фронті було досягнуто... кхм... "нічого хорошого" ніби погано звучить...
О! Путіну не вдалось захопити всю Україну, а лише частину! Підтримка триватиме! Потрібно посилити тиск!
01.09.2025 18:38 Ответить
Тиск нафти та газу у трубоповоді якщо точнійше.
01.09.2025 18:45 Ответить
Є різниця між тиском і писком....
01.09.2025 18:53 Ответить
Кобіто! Мочити! Мочити! Мочити!
А нє, то і до тебе прийдуть русскіє (азійські народи) і будуть тебе дрючити як остатну (най не кажу)...
01.09.2025 18:57 Ответить
Правильно, ***** нужно удавить...
01.09.2025 19:22 Ответить
Полювання на цю плешиву сцикливу вошу як в свій час це було зроблено на БенЛадена, Хусейна, Кадафі, а не загравання з злочинцем-терористом в порівнянні з яким всі вище перечисленні ягняти. Полювання всім Світом. Доки воно дихає Світ в глобальну катастрофу.
01.09.2025 19:22 Ответить
Світ рухається
01.09.2025 19:24 Ответить
Как вариант можно перейти к трехзначной нумерации секционных пакетов . Может поможет.
01.09.2025 19:54 Ответить
 
 