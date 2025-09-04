Трамп дуже незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп висловив своє незадоволення тим, що країни Європи продовжують купувати російську нафту, зокрема йдеться про Угорщину та Словаччину.

Про це голова держави сказав під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп "дуже незадоволений", що російська нафта купується Європою: "Серед іншого, є дві країни [які це роблять], ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина".

"Але я хочу усім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші, а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що Україна "ось така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", - зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна знайшла "такий спосіб санкційного тиску" завдяки ударам по російській інфраструктурі.

"Але, безумовно, я радий, що сьогодні США абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти", - додав Зеленський.

