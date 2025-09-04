УКР
Новини Експорт нафти РФ
Трамп дуже незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, - Зеленський

Зеленський: Трамп незадоволений, що Європа купує російську нафту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп висловив своє незадоволення тим, що країни Європи продовжують купувати російську нафту, зокрема йдеться про Угорщину та Словаччину. 

Про це голова держави сказав під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп "дуже незадоволений", що російська нафта купується Європою: "Серед іншого, є дві країни [які це роблять], ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина".

"Але я хочу усім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші, а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що Україна "ось така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", - зауважив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти обмеження з шістьох російських олігархів в обмін на продовження інших санкцій проти РФ, - ЗМІ 

Глава держави зазначив, що Україна знайшла "такий спосіб санкційного тиску" завдяки ударам по російській інфраструктурі.

"Але, безумовно, я радий, що сьогодні США абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін закликав Словаччину зупинити постачання електроенергії та газу в Україну

Автор: 

Угорщина (2454) Зеленський Володимир (25358) нафта (5803) Словаччина (1184) Трамп Дональд (7054)
Коментувати
Сортувати:
То ж ми її і качаємо )
04.09.2025 18:58 Відповісти
То нехай випише їм люлєй - бо він ше рік буде дутися
04.09.2025 18:59 Відповісти
Пугает крышей.
04.09.2025 19:00 Відповісти
А Фламінґо навіщо?
04.09.2025 19:00 Відповісти
Стара жаба, Орбан і мафіозі Фіцо всьо?
04.09.2025 19:02 Відповісти
настучал
04.09.2025 19:13 Відповісти
То запускай палянуцю і піzдец параші по "Дружбі" і обнули повністю. Уваж Діда і буде задоволений.
04.09.2025 19:34 Відповісти
Саме час Володя, заборонити нашим військовим, наносити удари по нафтопроводу "Дружба".
Як ти завжди любиш роботи зі всім, що шкодить ворогам України!
04.09.2025 19:42 Відповісти
 
 