Важливо, щоб Орбан почув сигнал від Трампа щодо російської нафти, - Зеленський

Зеленський закликав Орбана почути сигнали від Трампа

Президент Володимир Зеленський розповів, що США хочуть скоротити доходи РФ від експорту нафти. Цей сигнал варто почути прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до учасників форуму "Амброзетті".

Він відзначив, що Штати хочуть серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, що є правильним шляхом.

"Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну та дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі. Енергетична незалежність від Росії також є ключовою для міцних відносин зі Сполученими Штатами", - наголосив президент.

Читайте: Путін відмовився визнавати стагнацію економіки РФ, про яку заявив голова "Сбєрбанку"

Зеленський зазначив, що в Україні готується зустріч із президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, з якими обговорюватимуть це питання.

"І важливо, щоб прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від президента Трампа: сигнал про російську нафту", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Трамп дуже незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту

Читайте: Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру

І щоб Зеленський не купував в Угорщини зі Словаччиною російський газ.
05.09.2025 12:14 Відповісти
Достатньо щоб він чув сигнали від Мадяра
05.09.2025 12:16 Відповісти
Для Віті орбана відмова від кацапсячих нафтодолярів дорівнює відрізанню собі тестикул
05.09.2025 12:17 Відповісти
головний сигнал - це коли дрони розйобують НПСи на ОАО "МН "Дружба". А там хай європейські міністри енергетики збираються, і думають як відмовитись через рік від російського викопного палива. Але може не через рік. Може через два.
05.09.2025 12:19 Відповісти
Цей "сигнал" був не Орбану особисто, а ЄС загалом. А особисто Орбану руда мавпа скаже на кшталт "та мені пох".
05.09.2025 12:28 Відповісти
Це розкіший тролінг, втім Трампон може зробити волові очі, і сказати, те що він вимагає від Європи, Угорщини не стосується, у неї особливі обставини
05.09.2025 12:37 Відповісти
Та він думає орбан з туреччини - то ж не європа
