Важливо, щоб Орбан почув сигнал від Трампа щодо російської нафти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що США хочуть скоротити доходи РФ від експорту нафти. Цей сигнал варто почути прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до учасників форуму "Амброзетті".

Він відзначив, що Штати хочуть серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, що є правильним шляхом.

"Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну та дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі. Енергетична незалежність від Росії також є ключовою для міцних відносин зі Сполученими Штатами", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в Україні готується зустріч із президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, з якими обговорюватимуть це питання.

"І важливо, щоб прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від президента Трампа: сигнал про російську нафту", - підсумував він.

