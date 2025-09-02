Придбану за 21,6 млн грн квартиру оформив на дружину: Генерала СБУ Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні, - НАБУ. СХЕМА

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Придбав квартиру і оформив на члена сім'ї

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

На ФОП надходили кошти від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця"

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про генерала СБУ Іллю Вітюка.