Придбану за 21,6 млн грн квартиру оформив на дружину: Генерала СБУ Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні, - НАБУ. СХЕМА

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Придбав квартиру і оформив на члена сім'ї

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

На ФОП надходили кошти від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" 

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про генерала СБУ Іллю Вітюка.

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

НАБУ (5446) СБУ (13300) САП (2472) незаконне збагачення (207) Вітюк Ілля (30)
Дуже схоже на "історію успіху" генерала СБУ Вітюка та його дружини. Невже справді?
02.09.2025 17:34 Відповісти
Там таких «придбаних квартир», незрозумілих «земельних ділянок», паркомісць, «куплених маєтків» за 100$, ФОПів їх жінок з млн грн «чистого прибутку» та підприємств з цілим автопарком елітних авто, у «заробітчан» з ксівами СБУ, чи не у кожного третього! Яка там безпека України та Національні інтереси?? Баканов із замами та деркач можуть на пальцях пояснити!!
Наливайченко та його послідовники, з 2014 року та ще до Революції Гідності, усі це добре знали з кадровиками, ну і що змінилося!!
02.09.2025 17:51 Відповісти
розпустити СБУ ))
02.09.2025 17:38 Відповісти
І що створити
02.09.2025 17:50 Відповісти
тих, що на фронті?
02.09.2025 17:58 Відповісти
якесь хйло не має бути плямою на СБУ,там працює більшість адекватних героїв,які долучились до порятунку УКраїни. а хйла були є були і будуть,потрібно зменшувати їхню кількість просто
02.09.2025 17:41 Відповісти
Квартиру кацапы подбросили. Месть неподкупному, с горячим сердцем и очень-очень чистыми руками.
02.09.2025 17:42 Відповісти
Так він не про себе думав, а про родину. А так він дуже чесна людина, особливо коли окремих підлеглих наставляє. А ще він ділиться з начальством.
02.09.2025 17:49 Відповісти
Малюк так і не вичистив стайні???
02.09.2025 18:05 Відповісти
Прізвище у студію !!! Народ має знати "героя".
02.09.2025 18:02 Відповісти
 
 