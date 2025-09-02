Приобретенную за 21,6 млн грн квартиру оформил на жену: Генерала СБУ Витюка подозревают в незаконном обогащении, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Приобрел квартиру и оформил на члена семьи

Приобрел квартиру и оформил на члена семьи

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФОП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

На ФОП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"

Следователи установили, что на счета ФОП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о генерале СБУ Илье Витюке.