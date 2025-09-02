Приобретенную за 21,6 млн грн квартиру оформил на жену: Генерала СБУ Витюка подозревают в незаконном обогащении, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Приобрел квартиру и оформил на члена семьи
По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.
Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФОП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.
На ФОП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"
Следователи установили, что на счета ФОП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.
Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.
Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.
Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о генерале СБУ Илье Витюке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наливайченко та його послідовники, з 2014 року та ще до Революції Гідності, усі це добре знали з кадровиками, ну і що змінилося!!
запустив туди зе-єрмачню
Країна приречена.