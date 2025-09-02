РУС
Новости Дела о незаконном обогащении
Приобретенную за 21,6 млн грн квартиру оформил на жену: Генерала СБУ Витюка подозревают в незаконном обогащении, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Приобрел квартиру и оформил на члена семьи

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФОП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

На ФОП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"

Следователи установили, что на счета ФОП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о генерале СБУ Илье Витюке.

Высокопоставленного сотрудника СБУ подозревают в незаконном обогащении

НАБУ (4555) СБУ (20360) САП (2298) незаконное обогащение (156) Витюк Илья (22)
Топ комментарии
+7
Дуже схоже на "історію успіху" генерала СБУ Вітюка та його дружини. Невже справді?
02.09.2025 17:34 Ответить
+4
Там таких «придбаних квартир», незрозумілих «земельних ділянок», паркомісць, «куплених маєтків» за 100$, ФОПів їх жінок з млн грн «чистого прибутку» та підприємств з цілим автопарком елітних авто, у «заробітчан» з ксівами СБУ, чи не у кожного третього! Яка там безпека України та Національні інтереси?? Баканов із замами та деркач можуть на пальцях пояснити!!
Наливайченко та його послідовники, з 2014 року та ще до Революції Гідності, усі це добре знали з кадровиками, ну і що змінилося!!
02.09.2025 17:51 Ответить
+2
розпустити СБУ ))
02.09.2025 17:38 Ответить
І що створити
02.09.2025 17:50 Ответить
тих, що на фронті?
02.09.2025 17:58 Ответить
куди не плюнь-всюди скоти,злодії,ворюги і паразити
02.09.2025 18:29 Ответить
якесь хйло не має бути плямою на СБУ,там працює більшість адекватних героїв,які долучились до порятунку УКраїни. а хйла були є були і будуть,потрібно зменшувати їхню кількість просто
02.09.2025 17:41 Ответить
Квартиру кацапы подбросили. Месть неподкупному, с горячим сердцем и очень-очень чистыми руками.
02.09.2025 17:42 Ответить
Так він не про себе думав, а про родину. А так він дуже чесна людина, особливо коли окремих підлеглих наставляє. А ще він ділиться з начальством.
02.09.2025 17:49 Ответить
Там таких «придбаних квартир», незрозумілих «земельних ділянок», паркомісць, «куплених маєтків» за 100$, ФОПів їх жінок з млн грн «чистого прибутку» та підприємств з цілим автопарком елітних авто, у «заробітчан» з ксівами СБУ, чи не у кожного третього! Яка там безпека України та Національні інтереси?? Баканов із замами та деркач можуть на пальцях пояснити!!
Наливайченко та його послідовники, з 2014 року та ще до Революції Гідності, усі це добре знали з кадровиками, ну і що змінилося!!
02.09.2025 17:51 Ответить
Малюк так і не вичистив стайні???
02.09.2025 18:05 Ответить
та вичистив, від патріотів
показать весь комментарий
Малюк один з них. Призначений Зелідором.
02.09.2025 18:47 Ответить
На росії узаконюють тортури може на часі застосовувать проти корупціонерів хабарників такий вплив бо люди схильні брехать і на поліграфі збрешуть а під тортурами всіх родичів випливе правда чи страшно бо можуть на верха вийти воно ж ділилося щоб не трогали. Це система і її треба знищити всі кдбшні сбушні чиновники на місцях залишились а як не вони то нащадки їхні
02.09.2025 18:32 Ответить
А що офіцерам та генералам на військовій службі можна займатися підприємницькою діяльністю та бути членами політичних партій???? Казкова країна!!!!
02.09.2025 18:36 Ответить
Ось тому це сбу на службі у кварталу95. Там же і мвс. Висять на гачках. Або призначені з дозволом красти. Нічого не змінилось. З часів совка.
Країна приречена.
02.09.2025 18:45 Ответить
 
 