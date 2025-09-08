УКР
579 19

Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів

зеленський

У понеділок, 8 вересня, президент Володимир Зеленський провів  засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту критичної інфраструктури і енергетики.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що "звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Також президент розповів, що були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", - сказав очільник держава.

Зеленський Володимир (25413) Ставка (159)
+5
сума ставки, хто пасонув?
08.09.2025 20:05 Відповісти
+5
ставка - ти вже **** під сталіна косиш .
08.09.2025 20:08 Відповісти
+4
А де ж, все таки, потужний трирівневий захист енергетичних об'єктів імені Наєма?
Скільки малих енергогенеруючих станцій (з тих десятків, які передали нам союзники) інтегровано в систему енергопостачання?
Де обіцяний ГВт?

Питання, звісно, риторичні (при цій владі), але забувати їх не треба: прийде час і цій зеленій плісняві доведеться на них відповідати
08.09.2025 20:23 Відповісти
Складається таке враження, що провів ''ставку'' так ніби все відразу захистив.
08.09.2025 20:04 Відповісти
Успіхи в розробці потужних і компактних генераторів НВЧ випромінювання послужили основою для розгортання в США НДДКР з практичного створення радіочастотної зброї.



У 1987 р. на базі ВПС США Kirtland в Альбукерке (штат Нью-Мексико) на імітаційному обладнанні «Джипсі» (з імпульсною потужністю 1 ГВт в діапазоні частот від 0,8 до 40 ГГц) відпрацьовувалися завдання порушення траєкторії ракет в польоті, виведення з ладу засобів зв'язку, підбору параметрів електромагнітного випромінювання, здатного проникати через зовнішні дроти ліній зв'язку і силових ліній в екрановану електроніку, що знаходиться в поглиблених бункерах.



Результатом цих робіт стало експериментальне застосування проти телецентру в Іраку в 1991 році елементів радіочастотної зброї з ємнісним накопичувачем і ВМГ у складі крилатої ракети морського базування «Tomahawk-2» BGM-109Н.



У 1999 р. в Югославії проти РЕС ППО Боснії неодноразово була використана електромагнітна бомба на базі УАБ GBU-31 з генератором типу віркатор і ВМГ, що встановлюються в корпусі осколково-фугасної бойової частини (БЧ) Мk84 калібру 2000 фунтів.



У 2003 р., на самому початку війни з Іраком, вибухом однієї більш компактної ЕМІ-бомби розробки Лос-Аламоської національної лабораторії («E-bomb» з піковою потужністю 35 МВт, тривалістю 100...150 нс на частоті 6 ГГц) була виведена з ладу вся електронна апаратура телецентру в Багдаді.

Питяння лишается відкрити, чому цей метод не розробляють для протидії дронів.
08.09.2025 20:05 Відповісти
сума ставки, хто пасонув?
08.09.2025 20:05 Відповісти
ставка - ти вже **** під сталіна косиш .
08.09.2025 20:08 Відповісти
Та з самого початку косив. Ставка, фречі, глибокий погляд в далину...очікую на люльку в зубах, або у відкинутій актерській руці.
08.09.2025 20:13 Відповісти
Й фото мудрого керманича, який розкинув граблі, замислився перед камерою..

Нереально вже нудить від нього..
08.09.2025 20:11 Відповісти
З фільмів про війну і німців маленький Вова запам'ятав звучне слово "Ставка". А от про катастрофу 1941 року чомусь забув, ну або не забув, і як казала Лєнка, в той день надів білу сорочку (реальний факт, гугліть) та чєкав визволителів. (Пока сдуру його до усрачкі не налякали чеченцями).
08.09.2025 20:11 Відповісти
Шо, апять? (с) - Це ж було вже... (с) за галущенка. От на#єра їм та добудова хмельницької ас? А де ж стільки електроенергії взяти для майнення крипти? Он трамп їб@нувся на тій крипті, та, схоже, й інші "сільниє міра сєго", і чим не новий "золотий стандарт"? От скільки тих "щасливчиків", що матимуть крипту? 0,0001 відсоток від населення планети? Може, й менше. І - опаньки, чим не намісники Бога? Усі інші - раби, черв'яки, що будуть повзати під їхніми ногами...
08.09.2025 20:13 Відповісти
Поки грім не вдаре - чел не перехреститься
08.09.2025 20:13 Відповісти
Грім то той?))
08.09.2025 20:57 Відповісти
Ну, все заслухав, тепер хана ****** з тютіною???
Фламінго зарядили, десь з Банкової і запустять??
08.09.2025 20:14 Відповісти
А де ж, все таки, потужний трирівневий захист енергетичних об'єктів імені Наєма?
Скільки малих енергогенеруючих станцій (з тих десятків, які передали нам союзники) інтегровано в систему енергопостачання?
Де обіцяний ГВт?

Питання, звісно, риторичні (при цій владі), але забувати їх не треба: прийде час і цій зеленій плісняві доведеться на них відповідати
08.09.2025 20:23 Відповісти
гнидво провило ставку - а знає хто небудь скіки за останні два-три місяці оця падлюка зняла командирів бригад і яких, котрі відмовлялись виконувати вбивчі накази ставки за для збереження життів військових. І саме для чого зелені піда...си тянуть отий закон про відмову військових - бо всі, підкреслюю - всі накази ставки - це не продумані шаги та дії - а саме знищеня військових - https://www.youtube.com/shorts/YcaqKz0Ftcs
08.09.2025 20:27 Відповісти
ставка- аж противно читать, жиды на шабаше
08.09.2025 20:40 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3572856/sternenko-zayavyv-pro-problemu-z-fpv-dronamy-scho-vidomo А эту проблему кто будет решать? Пушкин?
08.09.2025 20:53 Відповісти
Ставками інфраструктуру не прикриєш
08.09.2025 20:58 Відповісти
Твої Галущенко і Котін, два роки ніх🤬я не робили для захисту української енергетики!
Стоп!
Пардон шановні🙄
Вони намагалися викупити в Болгарії, старі к@ц@пські реактори для України.
Тепер Галущенко вже міністер юстиції, а Котін подав заяву на звільнення.
Формально вони вже ні при чому.
А далі, ви **🤬ться як хочете!
Якщо прилетить, то будуть винні ЗСУ, бо не збили.
В вересні Володя згадав про захист енергетики🤦‍♂️
Зараз не осінь 2023 року.
Роздуплишся ти нарешті Вова чи ні?!😡
08.09.2025 21:04 Відповісти
Хана енергетиці, за що особисто береться малорос херпіду і його проросійські менеджери усе накриваяться мідним тазом.
08.09.2025 21:13 Відповісти
 
 