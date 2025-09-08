Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів

У понеділок, 8 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту критичної інфраструктури і енергетики.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що "звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Також президент розповів, що були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", - сказав очільник держава.

