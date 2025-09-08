Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів
У понеділок, 8 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту критичної інфраструктури і енергетики.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики", - розповів глава держави.
Зеленський наголосив, що "звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".
Також президент розповів, що були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.
"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", - сказав очільник держава.
Питяння лишается відкрити, чому цей метод не розробляють для протидії дронів.
Нереально вже нудить від нього..
Фламінго зарядили, десь з Банкової і запустять??
Скільки малих енергогенеруючих станцій (з тих десятків, які передали нам союзники) інтегровано в систему енергопостачання?
Де обіцяний ГВт?
Питання, звісно, риторичні (при цій владі), але забувати їх не треба: прийде час і цій зеленій плісняві доведеться на них відповідати
Стоп!
Пардон шановні🙄
Вони намагалися викупити в Болгарії, старі к@ц@пські реактори для України.
Тепер Галущенко вже міністер юстиції, а Котін подав заяву на звільнення.
Формально вони вже ні при чому.
А далі, ви **🤬ться як хочете!
Якщо прилетить, то будуть винні ЗСУ, бо не збили.
В вересні Володя згадав про захист енергетики🤦♂️
Зараз не осінь 2023 року.
Роздуплишся ти нарешті Вова чи ні?!😡