4 958 61

До 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування, - Стерненко

Індустрія дронів

Стерненко заявив про проблему з FPV-дронами. Що відомо?

Понад половина із 2 млн FPV-дронів від держави є непридатними та лежать на складах.

Про це у Фейсбуці повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, зараз до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки. Ще раз: більше половини із 2 млн FPV від держави – непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди", - зазначив він.

Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати.

"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили – це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", - підсумував він.

Також дивіться: FPV-дрон ліквідував окупантів у кущах та на вантажівці, підірвав російський танк і БТР. ВIДЕО

Автор: 

Стерненко Сергій (400) fpv-дрон (195)
Топ коментарі
+18
Цікаво, а чому ще за це, ніхто сидячи на палі не розглядає мутними очима Хрещатик?
показати весь коментар
08.09.2025 14:18 Відповісти
+15
Якщо підтвердить Мадяр,командувач СБС то за це треба розстрілювати.Чому за міни ніхто не відповів?
показати весь коментар
08.09.2025 14:19 Відповісти
+10
Радянське зелене очковтиратєльство.
показати весь коментар
08.09.2025 14:19 Відповісти
Цікаво, а чому ще за це, ніхто сидячи на палі не розглядає мутними очима Хрещатик?
показати весь коментар
08.09.2025 14:18 Відповісти
Бо до них у різного роду "порохобандеріців", "каракаїв", "боянів" та іншої подібної п-ти претензій, чомусь, нема. Претензії лише до цивільних чорноробів, які, чомусь, категорично не бажають піти на фронт і безглуздо загинути в першому ж бою через те, що якесь падло поставило їм непридатні дрони та браковані міни.
показати весь коментар
08.09.2025 14:34 Відповісти
Які притензіі до "порохобандеріців"? Чи це так по дебыльному комент написан?
показати весь коментар
08.09.2025 14:57 Відповісти
Не просто прочитати, а осмислити прочитане ні, не виходить?
показати весь коментар
08.09.2025 15:01 Відповісти
Це не тільки вкрадені потужними міндичами мільярди доларів а десятки тисяч життів наших воїнів.організатори схеми зеленський-ермак та сирський.Чекаємо потужної повістки Стерненку.
показати весь коментар
08.09.2025 14:50 Відповісти
Радянське зелене очковтиратєльство.
показати весь коментар
08.09.2025 14:19 Відповісти
Якщо підтвердить Мадяр,командувач СБС то за це треба розстрілювати.Чому за міни ніхто не відповів?
показати весь коментар
08.09.2025 14:19 Відповісти
Так тому і Мадяра призначили на високу посаду, бо він стверджував, що міни майже добі, тільки треба чуть переробити і вони підійдуть для скидів з дронів)))
показати весь коментар
08.09.2025 15:22 Відповісти
Добре, а якщо все ж таки мотори потрібною стороною прикрутити то це якось допоможе в використанні ціх дронів?
показати весь коментар
08.09.2025 14:19 Відповісти
За тендер окремій компанії з подвійною переплатою мотори перекрутять на потрібну сторону.

*Боже, хоч би цього іноземці не читали, соромно пояснювати, не можуть зрозуміти суть
показати весь коментар
08.09.2025 14:57 Відповісти
Ну как минимум еще и проблема в том что все это делается очень долго. За каждую ошибку - которая случилась случайно а не была запланирована сверху - можно получить срок. В итоге сначала разрабатываются требования, потом проводятся тендеры, потом сроки отгрузки. В итоге это все попадает через год, когда все кроме двигателей и аккумуляторов уже безнадежно устарело и в лучшем случае нужно менять половину деталей - а новые государство сможет поставить только через год, когда они в свою очередь устареют. И выхода тут наверное быть не может - бюрократическая машина так устроена. Может быть просто не мучать жопу и просто поставлять в бригады готовые комплектующие - типа рам, аккумуляторов и двигателей - а остальное уже можно будет оператично закупать через волонтеров. Просто 152мм снаряд он что в 2024 году снаряд, что в 2025 году такой же. А современная электроника прогрессирует с такой скоростью что этот динозавр военных закупок просто не успевает. А выдать деньги чтобы военные закупили - тоже нельзя, должны быть все необходимые бумажки - иначе сядешь.
показати весь коментар
08.09.2025 14:20 Відповісти
І шо, про це керівництво ЗСУ не знає?
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
Дохазяйнувалися... Відосік від гундосого буде з поясненнями?
показати весь коментар
08.09.2025 14:21 Відповісти
Ну, Стерненко - це альтернативний постачальник, конкурент, так сказати. Хочется вислухати думку користувачів цих фпв, який відгук від них.
показати весь коментар
08.09.2025 14:22 Відповісти
Стерненко не альтеративний, а параллельний постачальник і жодним чином не конкурує з МО, а доповнює поставки з МО. І, на відміну від МО, збирає фідбеки щодо своїх поставок і ці фідбеки постачальникам одразу передає. І якщо постачальник не виправляється - розриває з ним стосунки і перестає у нього замовляти
показати весь коментар
08.09.2025 15:11 Відповісти
Мадяр нічого такого не пише. Він пише, шо всі дрони їм надає держава. Кому ж вірити? Підкажіть.
показати весь коментар
08.09.2025 14:22 Відповісти
Тому що мадяр буде мовчати за це, і мовчки перероблювати, алеж нічого не буде казати проти влади. Що, сюрприз, да?
показати весь коментар
08.09.2025 14:58 Відповісти
А Стерненко в нас виявився фрондьором і правдорубом? Сюрприз - не те слово
показати весь коментар
08.09.2025 15:17 Відповісти
може, просто зірвався,... Це ж вперше він сказав про якість тих дронів.
показати весь коментар
08.09.2025 15:37 Відповісти
Не понимаю как военные, которые ходят под пулями и снарядами, это терпят, как и все прочее что было за четыре года. Если бы хоть раз кого ни будь причастного к масштабным распилам взяли за шкирку да крепко отмуйдохали, может в Украине что то бы и изменилось.
показати весь коментар
08.09.2025 15:20 Відповісти
У Мадяра цілий великий підрозділ займаються доробкою і переробкою дронів, отриманих від держави...
показати весь коментар
08.09.2025 15:09 Відповісти
Це так. Але переробка і доопрацювання це ж не те саме, що "непридатні та лежать на складах" (С). Чи ви б хотіли перекласти задачу доопрацювання дронів на якогось сценариста з кварталу чи зєліного кума?
показати весь коментар
08.09.2025 15:19 Відповісти
У кого є такий спеціалізований підрозділ, а по суті - те саме підприємство, на якому перероблюють те, що наробили бракодєли - той перероблює. У кого такого підрозділу немає - у того лежать на складах. Непридатні - означає, що їми неможливо користуватися без сутьтєвої переробки.
показати весь коментар
08.09.2025 15:27 Відповісти
Половина з двох мільйонів - це 1 мільйон, як і обіцяли.
показати весь коментар
08.09.2025 14:22 Відповісти
якщо ситуації повторюються і при цьому ніхто не покараний то все робиться з відома влади,простими словами саботаж,зраза в чистому вигляді,коррупція,умисне виготовлення не якісної продукції,підлог навіть не розглядаю
показати весь коментар
08.09.2025 14:24 Відповісти
Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Джерело: https://censor.net/ua/n3572856
А загалом то називається дуржавна зрада або диверсія, очолювана вищими посадовими персонажами держави. То йде напряму з ОПи, тому і мільйони бракованих дронів, тому й браковані міни, тому заблоковане виробнийчтво ракет, снарядів, зброї... і все то вартує тисячі і тисячі людських життів.
Але ж все, як хотіли - па-пріколу. Бидло прикололось, а тепер...
зЄбанати як вам там, весело? Хоть паржьом?
показати весь коментар
08.09.2025 14:25 Відповісти
Вже давно пора віддати Стерненку функцію закупівлі та поставки дронів для ЗСУ. Він довів свою позицію своєю боротьбою на Майдані, в Одесі, коли зарізав ватника і т.д. Довів ефективність щодо дронів з початку повномасштабного вторгнення. Але ж треба красти бабло на дронах, поки "раби" гинуть, тому Зенукович цього не робитиме.
показати весь коментар
08.09.2025 14:29 Відповісти
Ідея про те що віддати функцію закупівлю дронів типу з Одесу ,який місцевим запам'ятався як брехун та мутними історіями кришування наркоти - це класна думка ... Правда чули ми ,щось схоже в 2019 про новиє ліца - але ж єто другоє . Тут явно - гєрой ,і третє покушеніє на нього напівпритомної тітки агєнтури ФСБ - мінімум на посаду міністра оборони ....
показати весь коментар
08.09.2025 14:37 Відповісти
І стався той "замах" як раз після не закритого збору.
недозібрав, недозаніс, отримав додаткову мотивацію.
Може збіг обставин?
показати весь коментар
08.09.2025 14:51 Відповісти
Обвинение в наркотиках от 2014 года как раз в те времена когда он так мешал отРыгонам стесняюсь спросить ВЫ не из быших голубых))))ведь бывших не бывает
показати весь коментар
08.09.2025 15:14 Відповісти
Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3572856

Стовп дронової промисловості СТИРИненко вгадав всі літери ,та не зміг вгадати слово.

Так ,хто ж винуватий в тому ,що 60 % дронів непридатні ? БО в кожної проблеми є конкретні відповідальні особи ?

СТИРИденко прямо і хоробро називає нам ці імена :

1) ЛОГІСТИКА ;

2) ПОТРЕБА ГЕНШТАБУ .

Пропоную ДБР відкрити стосовно панів ЛОГІСТИКА та ПОТРЕБИ кримінальні справи про державну зраду .

А пану СТИРИденка за геніальну здогадливість нагородити зіркою Героя України і дати ще один броньований автомобіль з охороно.ю Таку інтелектуальну міць потрібно потужно оберігати заради незламності країни ...
показати весь коментар
08.09.2025 14:29 Відповісти
В стерненко всі винні, крім зеленського.....бо єрмак наказав своїй шісті готуватись до виборів
показати весь коментар
08.09.2025 15:43 Відповісти
Треба починати розстрілювати тих усіх підарасів які за це відповідальні!
показати весь коментар
08.09.2025 14:33 Відповісти
Ви всьо врьотє!😡
Не розхитуйте човника!
Володя, роби лице "кірпічом" (як в Малюка), та нікого не слухай!
Виділи своїм дружбанам ще пару мільярдів💰 "на розробку дронів".
Нехай освоюють грошенята, щоб конкурентам не дісталися!
показати весь коментар
08.09.2025 14:35 Відповісти
Ну, давай! Наберися сміливості і назви ім'я.
Чи не можна гавкати на хазяїна?
показати весь коментар
08.09.2025 14:35 Відповісти
Це розбірки прикоритних за доступ до державного корита . Стерненко - ручний пес Офісу - і ніколи не гавкне проти хазяїв.
показати весь коментар
08.09.2025 14:39 Відповісти
А якби не Стерненко звернув увагу на ці кричущі проблеми, то хто ? Мадяр чомусь мовчить в ганчірочку, купили за погони ?
показати весь коментар
08.09.2025 14:38 Відповісти
Державна зрада і корупція
показати весь коментар
08.09.2025 14:38 Відповісти
Державна зрада і корупція Зелених 3.14дарасів...
показати весь коментар
08.09.2025 14:49 Відповісти
треба якомога більше донатити стерненку!
бо, броньоване авто, охорона, апартаменти, дорогий шмот та смачна їжа потребують фінансування!!!!
ой, стерененко ж відомий блохер з мільйонним аком.
от, ***.......
показати весь коментар
08.09.2025 14:49 Відповісти
Стерненко на Ютубі має 30 штук зелені в місяць. Завидно?
показати весь коментар
08.09.2025 15:23 Відповісти
це саботаж як з мінами до мінометів.
показати весь коментар
08.09.2025 14:52 Відповісти
Якби ж то тільки дрони😢 майже все іде непридатне до використання та потребує дороговартісноі доробки. Та всім ***** гроші вже попиляні війна все спише
показати весь коментар
08.09.2025 15:02 Відповісти
Головне,щоб Стерненко не втік на фронт!! Без нього загине постачання дронів!! До речи,а за які такі кошти Стерненко придбав у Києві нерухомість,рухомість,охорону та жінок...??? Не з тих дронів?? Золоті яйця вже були....тепер - золоті додати??
показати весь коментар
08.09.2025 15:09 Відповісти
Стерненко офціційно зі свого 2 мільонного ютуб-каналу має більше десяти тисяч $ на місяць.
А щодо нерухомості - більше вірьте Льошику гончаренку, який бреше що то ***** і сам володіє десятков квартир у Києві, ніколи у своєму житті не мавши доходів на це.
показати весь коментар
08.09.2025 15:13 Відповісти
Якби про квартири Льошика було правдою, його би вже давно за ці квартири тягало ДБР Зеленського, а може і НАБУ.
показати весь коментар
08.09.2025 15:17 Відповісти
Камон, у Льошика є ці квартири. А ще у Льошика офіційно працюють багато центрів його імені, на функціонування яких у Льошика немає і ніколи не було офіційних доходів. Все це Льошик має за "спонсорські гроші", тобто Львошик - політична повія, яка відпрацьовує гроші спонсора-олигарха і поливає брудом весь український волонтерський рух.
показати весь коментар
08.09.2025 15:21 Відповісти
Квартири може і є. Але це не значить, що в нього не було легального доходу для їхнього придбання.
показати весь коментар
08.09.2025 15:23 Відповісти
А звідки у нього такий легальний дохід? Я розумію, що у Порошенка легальний дохід для купівлі чого завгодно був чи є. Але у Льоши звідки? Льоша ніколи офіційно легально бізннесом не займався. Він був санітаром на швидкій, а після того одразу пішов у політику. Чи зп депутата дозволяє купити кулька квартир і утримувати кілька центрів імені себе?
показати весь коментар
08.09.2025 15:30 Відповісти
Я не є біографом і дослідником статків Гончаренка, які мають моніторити кілька спеціальних правоохоронних органів, структур. Хоча б одна з них висунула Гончаренку підозру про незаконне збагачення?
показати весь коментар
08.09.2025 15:37 Відповісти
2,08 мільйона підписників на Ютубі, відео-щодня, сотні тисяч переглядів кожного. Погугли, що таке монетизація Ютуб і скільки це дозволяє заробляти. Стерненко й без донатів достатньо непогано заробляюча людина. Є якісь факти, що він на донати купляє собі щось, а не дрони на фронт ?
показати весь коментар
08.09.2025 15:22 Відповісти
першого - корумпований генштаб
другого - сракорукого виробника
- МОЖНА НАВПАКИ -
розстріляти наухй
показати весь коментар
08.09.2025 15:11 Відповісти
За минулої влади така новина містила би в собі прізвища найбільших виробників дронів.
Якщо Стерненко соромиться їх назвати, то може супер принципові Бігуси чи Міша Ткач, або Тарасик Чмут назвуть їхні прізвища?
Чи не назвуть?
Була інформація, що той же гіпер свинарчук Зеленського Арахамія дуже активно барижить на виробництві дронів.
показати весь коментар
08.09.2025 15:21 Відповісти
Вже всі знають, що шобла Гундосого наживається на дронах. Режисер Слуги Кирющенко взявся дрони робити, тому вони і не літають. Головне освоїти гроші, і в ОПу відкатити. Так і з виготовленням ракет. Почитайте Кас'янова. Скрізь зелене рило стирчить и робить гешефт на крові. Але ж бидлу подобається. Рейтинги 65%.
показати весь коментар
08.09.2025 15:22 Відповісти
Армія боронить Україну, а МО.рашистський диверсант.котрий не тільки саботує постачання озброєннь і ********** у війска.а ще й оббирає українську казну
показати весь коментар
08.09.2025 15:22 Відповісти
Поки не введуть х5 кратну кримінальну відповідальність офіцерів за СЗЧ підлеглих і професійну безвідповідальність - від лейтенанта до того, хто його призначив, нічого не зміниться.
А що тупість, кругова порука, моральна низість і карєризм "заробітчан"-оХфіцерів зашкалює, то правда.
(Сержант, на війні з 2023, 56 років, від звання офіцер ЗСУ відмовився - брехати батьки не навчили...)
показати весь коментар
08.09.2025 15:28 Відповісти
... може просто диверсанти ?
показати весь коментар
08.09.2025 15:47 Відповісти
 
 