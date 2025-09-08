До 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування, - Стерненко
Індустрія дронів
Понад половина із 2 млн FPV-дронів від держави є непридатними та лежать на складах.
Про це у Фейсбуці повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашими оцінками, зараз до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки. Ще раз: більше половини із 2 млн FPV від держави – непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди", - зазначив він.
Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати.
"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили – це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", - підсумував він.
Радянськезелене очковтиратєльство.
*Боже, хоч би цього іноземці не читали, соромно пояснювати, не можуть зрозуміти суть
А загалом то називається дуржавна зрада або диверсія, очолювана вищими посадовими персонажами держави. То йде напряму з ОПи, тому і мільйони бракованих дронів, тому й браковані міни, тому заблоковане виробнийчтво ракет, снарядів, зброї... і все то вартує тисячі і тисячі людських життів.
Але ж все, як хотіли - па-пріколу. Бидло прикололось, а тепер...
зЄбанати як вам там, весело? Хоть паржьом?
напівпритомної тіткиагєнтури ФСБ - мінімум на посаду міністра оборони ....
недозібрав, недозаніс, отримав додаткову мотивацію.
Може збіг обставин?
Стовп дронової промисловості СТИРИненко вгадав всі літери ,та не зміг вгадати слово.
Так ,хто ж винуватий в тому ,що 60 % дронів непридатні ? БО в кожної проблеми є конкретні відповідальні особи ?
СТИРИденко прямо і хоробро називає нам ці імена :
1) ЛОГІСТИКА ;
2) ПОТРЕБА ГЕНШТАБУ .
Пропоную ДБР відкрити стосовно панів ЛОГІСТИКА та ПОТРЕБИ кримінальні справи про державну зраду .
А пану СТИРИденка за геніальну здогадливість нагородити зіркою Героя України і дати ще один броньований автомобіль з охороно.ю Таку інтелектуальну міць потрібно потужно оберігати заради незламності країни ...
Не розхитуйте човника!
Володя, роби лице "кірпічом" (як в Малюка), та нікого не слухай!
Виділи своїм дружбанам ще пару мільярдів💰 "на розробку дронів".
Нехай освоюють грошенята, щоб конкурентам не дісталися!
Чи не можна гавкати на хазяїна?
бо, броньоване авто, охорона, апартаменти, дорогий шмот та смачна їжа потребують фінансування!!!!
ой, стерененко ж відомий блохер з мільйонним аком.
от, ***.......
А щодо нерухомості - більше вірьте Льошику гончаренку, який бреше що то ***** і сам володіє десятков квартир у Києві, ніколи у своєму житті не мавши доходів на це.
другого - сракорукого виробника
- МОЖНА НАВПАКИ -
розстріляти наухй
Якщо Стерненко соромиться їх назвати, то може супер принципові Бігуси чи Міша Ткач, або Тарасик Чмут назвуть їхні прізвища?
Чи не назвуть?
Була інформація, що той же гіпер свинарчук Зеленського Арахамія дуже активно барижить на виробництві дронів.
А що тупість, кругова порука, моральна низість і карєризм "заробітчан"-оХфіцерів зашкалює, то правда.
(Сержант, на війні з 2023, 56 років, від звання офіцер ЗСУ відмовився - брехати батьки не навчили...)