До 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування, - Стерненко

Індустрія дронів

Понад половина із 2 млн FPV-дронів від держави є непридатними та лежать на складах.

Про це у Фейсбуці повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, зараз до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки. Ще раз: більше половини із 2 млн FPV від держави – непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди", - зазначив він.

Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати.

"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили – це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", - підсумував він.

