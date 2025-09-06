УКР
685 1

FPV-дрон ліквідував окупантів у кущах та на вантажівці, підірвав російський танк і БТР. ВIДЕО

Пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" ДПСУ показали кадри знищення ворожої піхоти та техніки на Покровському напрямку.

FPV-дрон наздоганяє двох окупантів, які намагаються сховатися в кущах і ворожу вантажівку, яка перевозить близько десятка російських солдатів. На відео також - знищення таку та БТР противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Смерть, московитам окупантам!!
Дякуємо Захисникам Украни і їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
06.09.2025 14:24 Відповісти
 
 