Удар по командному пункту РФ на Запоріжжі: один окупант загинув, ще один - поранений. ВIДЕО

Пілоти ударних FPV-дронів 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку успішно виявили та уразили командно-спостережний пункт противника поблизу населеного пункту Лугове на Запорізькому напрямку. Відео роботи українські військові виклали в телеграм-каналі 210-го ОШП.

На кадрах - безпілотники проникають в тил ворога та здійснюють точковий удар по позиції окупантів. У результаті атаки один російський військовий був ліквідований, ще один - поранений, повідомляє Цензор.НЕТ.

