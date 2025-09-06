РУС
Удар по командному пункту РФ в Запорожской области: один оккупант погиб, еще один - ранен. ВИДЕО

Пилоты ударных FPV-дронов 1-го штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка успешно обнаружили и поразили командно-наблюдательный пункт противника вблизи населенного пункта Луговое на Запорожском направлении. Видео работы украинские военные выложили в телеграмм-канале 210-го ОШП.

На кадрах - беспилотники проникают в тыл врага и осуществляют точечный удар по позиции оккупантов. В результате атаки один российский военный был ликвидирован, еще один - ранен, сообщает Цензор.НЕТ.

