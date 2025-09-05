Пограничники уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Пограничники-операторы БПЛА "Фенікс" уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов. Кроме того, бойцы обнаружили и ликвидировали малую пехотную группу противника в Донецкой области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль