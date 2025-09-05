РУС
Пограничники уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА "Фенікс" уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов. Кроме того, бойцы обнаружили и ликвидировали малую пехотную группу противника в Донецкой области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

