Пограничники уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА "Фенікс" уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов. Кроме того, бойцы обнаружили и ликвидировали малую пехотную группу противника в Донецкой области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили гаубицу и грузовой автомобиль противника. ВИДЕО