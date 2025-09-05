Прикордонники знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА "Фенікс" знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів. Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

