Прикордонники знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА "Фенікс" знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів. Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
