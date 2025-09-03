Нацгвардійці знищили гаубицю та вантажний автомобіль противника. ВIДЕО
Спецпризначенці Окремого загону спеціального призначення "Крила ОМЕГИ" Національної гвардії України за допомогою FPV-дронів знищили гаубицю та вантажний автомобіль противника.
Пілоти ударних FPV-дронів продовжують завдавати нищівних ударів по бойових позиціях окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
