Нацгвардейцы уничтожили гаубицу и грузовой автомобиль противника. ВИДЕО
Спецназовцы Отдельного отряда специального назначения "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии Украины с помощью FPV-дронов уничтожили гаубицу и грузовой автомобиль противника.
Пилоты ударных FPV-дронов продолжают наносить сокрушительные удары по боевым позициям оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
