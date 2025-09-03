РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10752 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
395 0

Нацгвардейцы уничтожили гаубицу и грузовой автомобиль противника. ВИДЕО

Спецназовцы Отдельного отряда специального назначения "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии Украины с помощью FPV-дронов уничтожили гаубицу и грузовой автомобиль противника.

Пилоты ударных FPV-дронов продолжают наносить сокрушительные удары по боевым позициям оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Россияне используют ослов для подноса боеприпасов: животное подорвалось на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20439) уничтожение (7825) Национальная гвардия (2218)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 