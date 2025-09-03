Россияне используют ослов для подноса боеприпасов: животное подорвалось на мине. ВИДЕО

На южном направлении зафиксирован очередной пример бесчеловечного отношения российских военных - оккупанты применяют вьючных животных в качестве "живой техники" для транспортировки боеприпасов.

Один из ослов подорвался на мине, что еще раз подтверждает циничное и варварское отношение армии РФ, информирует Цензор.НЕТ.

