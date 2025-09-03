РУС
Россияне используют ослов для подноса боеприпасов: животное подорвалось на мине. ВИДЕО

На южном направлении зафиксирован очередной пример бесчеловечного отношения российских военных - оккупанты применяют вьючных животных в качестве "живой техники" для транспортировки боеприпасов.

Один из ослов подорвался на мине, что еще раз подтверждает циничное и варварское отношение армии РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Жаль тваринку...
03.09.2025 15:00 Ответить
В Україні москальські окупанти використовують віслюка Зєлю.
03.09.2025 15:16 Ответить
любимую жену кадырова бросили
03.09.2025 15:18 Ответить
Бідна тварина😔😔
03.09.2025 15:22 Ответить
К вечеру орки этого "доставщика" сожрут.
03.09.2025 15:30 Ответить
Мовою оригіналу:
"Там все на ешаках ездют. Ешак три рубля стоит - дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!"
03.09.2025 15:30 Ответить
"12 стільців" - шедевр гумору.
03.09.2025 16:00 Ответить
Вперше прочитав у віці десь 12-13 років...
03.09.2025 16:07 Ответить
Я теж десь в цьому віці прочитив цю книженцію. В книжці було два твори "12 стільців" і "Золоте теля", а потім ще перечитував разів зо 15.
03.09.2025 16:23 Ответить
🤝!
03.09.2025 16:33 Ответить
У нас, у ІІ СВітову, стояв румунський мінометний підрозділ. Міномети і ********** - на віслюках, у в"юках... (Батько розказував).
03.09.2025 16:19 Ответить
На війні - як на війні. Треба використовувати всі доступні засоби.
А віслюк за собівартістю точно дешевше наземного вантажного дрону. І дресура має тисячолітні традиції.
03.09.2025 16:41 Ответить
Шо б замість віслюка кацап був!
показать весь комментарий
В нас такий всю країну "тягне"! Правда 5-6 "ефективних віслюків" допомагають "тягнути" чи то розтягати, але то таке ...
показать весь комментарий
