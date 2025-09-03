3 339 4
ВМС уничтожили российский катер, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. ВИДЕО
Воины Военно-Морских Сил уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.
На обнародованном видео можно увидеть, как скоростной катер россиян подошел к берегу и высаживал оккупантов. В этот момент по нему нанесли удар наши воины, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій #539046
показать весь комментарий03.09.2025 13:13 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий03.09.2025 13:27 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий03.09.2025 13:29 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий03.09.2025 13:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль