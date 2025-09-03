ВМС уничтожили российский катер, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. ВИДЕО

Воины Военно-Морских Сил уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

На обнародованном видео можно увидеть, как скоростной катер россиян подошел к берегу и высаживал оккупантов. В этот момент по нему нанесли удар наши воины, передает Цензор.НЕТ.

