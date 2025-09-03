РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10906 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
3 339 4

ВМС уничтожили российский катер, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. ВИДЕО

Воины Военно-Морских Сил уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

На обнародованном видео можно увидеть, как скоростной катер россиян подошел к берегу и высаживал оккупантов. В этот момент по нему нанесли удар наши воины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 77 ОАБр уничтожили российскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом, - произошла детонация. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20439) ВМС (1514) уничтожение (7825)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байрактарчик класно жарить москаликів, красавчіки.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:13 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 13:27 Ответить
Нічого, сваїх не кидаємо, перезімують на крєйсєрє мацква, там якраз нєдокомплєкт образувався.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:29 Ответить
Чунга-Чанга - весело живем!
показать весь комментарий
03.09.2025 13:46 Ответить
 
 