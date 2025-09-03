ВМС знищили російський катер, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. ВIДЕО

Воїни Військово-Морських Сил знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу.

На оприлюдненому відео можна побачити, як швидкісний катер росіян підійшов до берега та висаджував окупантів. У цей момент по ньому завдали удару наші воїни, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 77 ОАБр знищили російську РСЗВ "Град" разом з боєкомплектом, - відбулася детонація. ВIДЕО