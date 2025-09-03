УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
5 660 4

ВМС знищили російський катер, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. ВIДЕО

Воїни Військово-Морських Сил знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу.

На оприлюдненому відео можна побачити, як швидкісний катер росіян підійшов до берега та висаджував окупантів. У цей момент по ньому завдали удару наші воїни, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 77 ОАБр знищили російську РСЗВ "Град" разом з боєкомплектом, - відбулася детонація. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18591) ВМС (1434) Чорне море (1690) знищення (8142) Херсонська область (6169)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байрактарчик класно жарить москаликів, красавчіки.
показати весь коментар
03.09.2025 13:13 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 13:27 Відповісти
Нічого, сваїх не кидаємо, перезімують на крєйсєрє мацква, там якраз нєдокомплєкт образувався.
показати весь коментар
03.09.2025 13:29 Відповісти
Чунга-Чанга - весело живем!
показати весь коментар
03.09.2025 13:46 Відповісти
 
 