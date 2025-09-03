1 227 5
Бійці 77 ОАБр знищили російську РСЗВ "Град" разом з боєкомплектом, - відбулася детонація. ВIДЕО
Оператори БПЛА 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили реактивну систему залпового вогню "Град" російських загарбників разом з боєкомплектом.
Про це свідчить відео, опубліковане у у телеграм-каналі "РУБАКА", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Внаслідок точного влучання у ворожий "Град" сталася детонація боєкомплекту, що призвело до його повного знищення", - розповіли пілоти.
Як видно на оприлюднених кадрах, спочатку наші безпілотники знищили особовий склад противника, який обслуговував РСЗВ, після чого ще один FPV-дрон поцілив в її БК.
