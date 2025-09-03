УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 227 5

Бійці 77 ОАБр знищили російську РСЗВ "Град" разом з боєкомплектом, - відбулася детонація. ВIДЕО

Оператори БПЛА 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили реактивну систему залпового вогню "Град" російських загарбників разом з боєкомплектом.

Про це свідчить відео, опубліковане у у телеграм-каналі "РУБАКА", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Внаслідок точного влучання у ворожий "Град" сталася детонація боєкомплекту, що призвело до його повного знищення", - розповіли пілоти.

Як видно на оприлюднених кадрах, спочатку наші безпілотники знищили особовий склад противника, який обслуговував РСЗВ, після чого ще один FPV-дрон поцілив в її БК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 5 ОШБр завдали прицільних ударів по укриттях і бліндажах російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18591) знищення (8142) РСЗВ (229) 77 ОАБ (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли в них вже все це залізяччя скінчиться?
показати весь коментар
03.09.2025 12:33 Відповісти
Так готувалися ж, "дайти да Ла-Манша..." і "в Индийскам акеане сапаги памыть...
показати весь коментар
03.09.2025 12:49 Відповісти
можете не вставать!)))
показати весь коментар
03.09.2025 12:33 Відповісти
Як дохтур прописав
показати весь коментар
03.09.2025 12:49 Відповісти
На молекули
показати весь коментар
03.09.2025 13:10 Відповісти
 
 