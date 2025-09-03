Бійці 5 ОШБр завдали прицільних ударів по укриттях і бліндажах російських загарбників. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ої окермої штурмової Київської бригади завдали прицільних ударів по ворожих укриттях і бліндажах. Наші пілоти щодня знищують позиції противника, роблячи поле бою небезпечним для окупантів і безпечнішим для українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане на сторінці бригади у телеграм-каналі.

