Прикордонники уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. Крім цього, бійці знищили позицію ворожих мінометників, електростанцію, засоби зв’язку та розвідки, ворожий дрон типу "ждун" до здійснення злету на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
вибивають кацапську чернь з украінської землі 👍🏼🙏🏼❤️