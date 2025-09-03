УКР
Прикордонники уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. Крім цього, бійці знищили позицію ворожих мінометників, електростанцію, засоби зв’язку та розвідки, ворожий дрон типу "ждун" до здійснення злету на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Честь і хвала нашим мужнім прикордонникам , які
вибивають кацапську чернь з украінської землі 👍🏼🙏🏼❤️
