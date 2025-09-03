Пограничники поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО
Пограничники-операторы БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. Кроме этого, бойцы уничтожили позицию вражеских минометчиков, электростанцию, средства связи и разведки, вражеский дрон типа "ждун" до осуществления взлета на Северо-Слобожанском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
вибивають кацапську чернь з украінської землі 👍🏼🙏🏼❤️