Пограничники поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. Кроме этого, бойцы уничтожили позицию вражеских минометчиков, электростанцию, средства связи и разведки, вражеский дрон типа "ждун" до осуществления взлета на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Честь і хвала нашим мужнім прикордонникам , які
вибивають кацапську чернь з украінської землі 👍🏼🙏🏼❤️
