Оккупант просит российского солдата добить его: "Чтобы я не мучался, по-братски, сделай это". ВИДЕО

В Донецкой области военнослужащий 57-й мотострелковой бригады РФ снял собственное ранение и отступление с поля боя вместе с еще одним российским захватчиком. Во время штурма они попали под удар украинских дронов-камикадзе, самостоятельно оказали себе первую помощь и долгое время скрывались, чтобы не попасть под повторную атаку.

На кадрах слышно, как россияне жалуются на сильное кровотечение и боль. Один из них, страдая от ранения, попросил добить его, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранен, сука, камикадзе разъеб#ли нас. Рука сука болит очень. Крови дох#я у меня, да? Крови очень много сука, вытеку сейчас. Я хотел тебя попросить об одном - чтобы я не мучился... По-братски, сделай это", - говорил оккупант.

Россиянину удалось эвакуироваться, однако из-за несвоевременной помощи ему ампутировали ногу. Уже в госпитале он признал катастрофические потери в своей части: "20 мая уехало 35 КамАЗов пацанов. Вернулось всего два. И все кто вернулся имели как минимум одно ранение".

