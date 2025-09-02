РУС
6 605 31

Оккупант просит российского солдата добить его: "Чтобы я не мучался, по-братски, сделай это". ВИДЕО

В Донецкой области военнослужащий 57-й мотострелковой бригады РФ снял собственное ранение и отступление с поля боя вместе с еще одним российским захватчиком. Во время штурма они попали под удар украинских дронов-камикадзе, самостоятельно оказали себе первую помощь и долгое время скрывались, чтобы не попасть под повторную атаку.

На кадрах слышно, как россияне жалуются на сильное кровотечение и боль. Один из них, страдая от ранения, попросил добить его, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранен, сука, камикадзе разъеб#ли нас. Рука сука болит очень. Крови дох#я у меня, да? Крови очень много сука, вытеку сейчас. Я хотел тебя попросить об одном - чтобы я не мучился... По-братски, сделай это", - говорил оккупант.

Россиянину удалось эвакуироваться, однако из-за несвоевременной помощи ему ампутировали ногу. Уже в госпитале он признал катастрофические потери в своей части: "20 мая уехало 35 КамАЗов пацанов. Вернулось всего два. И все кто вернулся имели как минимум одно ранение".

армия РФ (20427) смерть (9293) война в Украине (5930)
+22
О, молодое орчье, и тот редкий случай (такое особенно люблю), когда запечатлено начало, где они такие: - Едим ********, будем мочить укропов... а потом, в конце - Нас разебали мы такого не ожидали, мы думали что едим на сафари а тут такой... жаль что большинство из них дохнет до осознания, что их не только разебали а и *******, короче поимели с обоих сторон.
02.09.2025 16:24
+22
"Очєнь рускіє ліца - защітнікі русскага міра" - а насправді монголо -татарське іго нікуди не ділось.
02.09.2025 16:27
+16
Чим більше у кацапів зявиться молодих та одноногих тим довше вони памятатимуть що Україна для них місце смерті...
02.09.2025 16:28
Добий мене - нах - так в мені патронів немає - та я тобі продам!
02.09.2025 16:13
О, молодое орчье, и тот редкий случай (такое особенно люблю), когда запечатлено начало, где они такие: - Едим ********, будем мочить укропов... а потом, в конце - Нас разебали мы такого не ожидали, мы думали что едим на сафари а тут такой... жаль что большинство из них дохнет до осознания, что их не только разебали а и *******, короче поимели с обоих сторон.
02.09.2025 16:24
Окупант просить російського солдата.😃
02.09.2025 16:27
"Очєнь рускіє ліца - защітнікі русскага міра" - а насправді монголо -татарське іго нікуди не ділось.
02.09.2025 16:27
Чим більше у кацапів зявиться молодих та одноногих тим довше вони памятатимуть що Україна для них місце смерті...
02.09.2025 16:28
Нацмен, але старанно копіює манеру спілкування та поведінкові шаблони русні. Тупо манкурт кончений. Цього не шкода було б добити влучним скидом. Жодних висновків з того, що з ним відбулося, воно не зробить все одно.
02.09.2025 16:30
Так це й є той самий справжній натуральний узкій! Чи ви гадали, шо він має бути типовим слов'янином?
02.09.2025 17:50
Іронія у тому, що русня привласнила собі і це. Вони всіх переконали у своєму слов'янському походженні, хоча самі є нащадками угро-фінських племен. У книзі "Країна Моксель" дуже цікаво розповідають про антропологічні відмінності між справжніми слов'янами і цими болотними створіннями:

https://kompas.co.ua/nauka-osvita/page-35-12486-*******-moksel-abo-moskovija-kniga-2-volodimir-bronislavovich-byelinskij.html
02.09.2025 17:56
Он ехал *********, и его там от'*******. ***** не обманул, все пошло по плану.
02.09.2025 16:31
Де ступив ногою російський солдат, там ногу йому і відірвали.
02.09.2025 16:37
хочеться звичайно порадіти роботі наших фпв, але в мене відразу постає картина, що в такій самій ситуації і ці самі слова але українською говорять наші солдати. кожного дня. суцільна депресія
02.09.2025 16:43
Твої солдати може і говорять. А наших воїнів не торкайся, добре що прапор хоч не ху... лостану
02.09.2025 16:55
Попий пустирника, ти ж вдалечі від України, тому і страшно тобі!!
Або Захищай Україну, або не гадь їй, постійним скавчанням у мережах!!
Ти ж Українець, сподіваємося, а не отой, запарєбрікавай….
Армія! Мова! Віра!
02.09.2025 18:24
****, до кобзона швидчи бажає. Нехай мучается гнида парашна. І чим довше тім краще.
02.09.2025 16:45
"по-братскі" це спочатку виколоти очі, потім відрізати вуха, а потім вже голову - це в русскіх називається "по-братскі"
02.09.2025 16:53
прийшло вбивати ще і Богу молиться
02.09.2025 16:53
Да то він за білу ладу просить, тому і просив пристрелити
02.09.2025 16:57
Коли вже це м'ясо закінчиться!
02.09.2025 16:57
02.09.2025 16:57 Ответить
Саме так так звані русські і виглядають. Це аутентичний мешканець московії.
02.09.2025 17:30
Этого, походу, прямо со студенческой скамьи мобилизовали - не иначе, как с мгу или бауманки.
02.09.2025 17:58
ні роду, ні племені... здичавілий кацапо-православний нанаєць...
02.09.2025 16:58
Кабздон з евакуацією трохи затримується.
02.09.2025 16:59
Самі чурки...
02.09.2025 17:00
За кого ви воюєте чукчі? Я б ще зрозумів якщо б за свою тундру та ягель але до них 10 тис км… *** які вони дебіли!!!! Добʼють тебе добʼють, не хвилюйся, оленина!!!!
02.09.2025 17:17
І оці, курва, піськоокі, прийшли сюди вчити мене славянським скрєпам.
02.09.2025 17:32
Шоб ви, під@ри, здохли усі у страшних муках!
02.09.2025 17:41
Цой еще жив?
02.09.2025 17:50
Пролог:Мачіть хахлов,ураа!!!
Епілог: кукса замість кінцівки..
Кацап'є *****!!!
02.09.2025 17:52
Вузькоокий, недотраханий манкурт, лише й може, що триндіти кацапською....навіть в останні хвилини чужими молитвами. ПАСКУДСТВО.
02.09.2025 18:10
Якби воно знало рідну мову, то таких сороміцьких слів у його лексиконі точно б не було!
02.09.2025 18:12
 
 