РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 530 5

"Птицы Мадяра" выследили среди кустов и деревьев российского захватчика и ликвидировали его. ВИДЕО

Бойцы подразделения 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировали российского захватчика на Покровском направлении фронта.

Оператор дрона долго и терпеливо вылавливал российского солдата из "сверхмалой штурмовой группы", беспилотник облетел кусты и деревья, атаковав оккупанта "в позе страуса", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обнаружили замаскированные багги, мотоцикл и "Жигули" и атаковали их. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20427) ликвидация (4020) 414 Птахи Мадяра (48)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не треба було ховатися, бо його не знайдуть і самка залишиться без білих жигулів.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:34 Ответить
новость страшно нужная, ну прямь завтра пойдем на крым, последнего кацапа уничтожили
показать весь комментарий
02.09.2025 15:36 Ответить
Кацапи стрімко захоплюють території, населені пункти України, практично безперешкодно руйнується енергетика, економіка, інфраструктура України... А тут, видно на відплату, знайшли і ліквідували якогось кацапа в кущах.
Вже нічого сказати і показати народові, зелені мерзотники?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:49 Ответить
Дуже стрімко захоплюють. За 2,5 роки захопили аж 1 % території, поклавши сотні тисяч. Це безумовно успіх.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:42 Ответить
Територія безцінна, а "гавна нам (їМ) родіна ще дасть"
показать весь комментарий
02.09.2025 18:23 Ответить
 
 