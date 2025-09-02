1 530 5
"Птицы Мадяра" выследили среди кустов и деревьев российского захватчика и ликвидировали его. ВИДЕО
Бойцы подразделения 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировали российского захватчика на Покровском направлении фронта.
Оператор дрона долго и терпеливо вылавливал российского солдата из "сверхмалой штурмовой группы", беспилотник облетел кусты и деревья, атаковав оккупанта "в позе страуса", информирует Цензор.НЕТ.
Вже нічого сказати і показати народові, зелені мерзотники?