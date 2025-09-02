РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
559 1

Силы обороны обнаружили замаскированные багги, мотоцикл и "Жигули" и атаковали их. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады обнаружили замаскированные багги, мотоцикл и "Жигули" и атаковали их.

Успешную охоту на логистику осуществили экипажи группы "Сармат" дивизиона самоходных гаубиц "Акация", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20427) уничтожение (7813)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарячу зустріч для орків, організували Захисники Мирної України!!
А оте збіговисько осіб на посадах, з ВРУ та опу і КМУ, у відпусках!!!
Немає для них війни московської в Україні, вони на заробітках, так і животіють!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:17 Ответить
 
 