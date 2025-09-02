Силы обороны обнаружили замаскированные багги, мотоцикл и "Жигули" и атаковали их. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады обнаружили замаскированные багги, мотоцикл и "Жигули" и атаковали их.
Успешную охоту на логистику осуществили экипажи группы "Сармат" дивизиона самоходных гаубиц "Акация", информирует Цензор.НЕТ.
А оте збіговисько осіб на посадах, з ВРУ та опу і КМУ, у відпусках!!!
Немає для них війни московської в Україні, вони на заробітках, так і животіють!!!